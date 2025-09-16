戰機打無人機確定用導引火箭彈 颱風戰機也將跟進

貝宜系統公司近期表示，正計畫為「颱風」戰機整合APKWS II導引火箭。圖為「颱風」戰機。（圖取自貝宜系統）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對低成本武器形成的不對稱作戰環境，先進載台被迫必須降低攻擊成本。繼美軍F-15E戰機、AH-64E直升機測試配置APKWS導引火箭彈攻擊無人機後，貝宜系統（BAE Systems）公司近期表示，正計畫為「颱風」戰機整合APKWS II導引火箭，提供「颱風」低成本反無人機能力選項。

軍聞網站「The War Zone」報導，貝宜系統在日前開幕的英國「國際防衛安全裝備展」（DSEI UK）宣布將為「颱風」整合APKWS II，除拓展「颱風」作戰彈性外，也發揚APKWS II實戰與測試經驗和低成本效能，有效應對日漸氾濫的無人機威脅。

貝宜系統指出，「颱風」戰機未來有望透過新型的「歐洲通用雷達系統第2批次」（ECRS Mk2），精確搜索雷達截面積（RCS）較低的無人機、甚至是巡弋飛彈等目標，搭配APKWS II作為攔截手段，反制新世代空中威脅。

圖為APKWS II套件。（圖取自貝宜系統）

「先進精準擊殺武器系統II型」（APKWS II）為貝宜系統研發的雷射導引套件，可結合原先70公厘無導引火箭彈的彈頭與推進段，改裝為精準導引武器系統，並可安裝於多種載臺打擊空中與陸上目標，下一代APKWS則計畫新增紅外線尋標器，賦予載臺「射後不理」能力。

美軍F-15E過去也曾在中東紛爭曾參與防禦無人機行動，但其配置為8枚單價達100萬美元的AIM-120與單價45萬美元的AIM-9X飛彈。為此，美空軍自2019年研究運用F-16戰機掛載單價僅2萬美元的APKWS火箭彈，搭配的火箭發動機與彈頭成本則約數千美元。

報導並強調，通常戰機每個掛點僅能掛載1枚飛彈，但在掛載標準火箭莢艙時則能一次裝備7枚火箭彈，大幅提升載臺作戰效率。

圖為貝宜系統於前次台北國防展展出APKWS II套件，前空軍副司令張延廷中將（左二）也前去了解細節。（資料照）

