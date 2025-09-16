龍德、中信、台船三廠齊聚國防展 爭奪1320艘、180億無人艇訂單

圖為上（8）月於我國東部外海進行測試的中科院「快奇」攻擊無人艇。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者陳治程／台北報導〕2年一度的「台北國際航太暨國防工業展」將於本周四（18日）登場，我國作為東道主身分將展出國防自主成果外，著眼印太的各國內、外軍工廠商，更將齊聚南港展覽館「爭奇鬥艷」。而繼上屆大熱的無人機，今年展會亮點之一的無人艇系統，將由參展的龍德、中信與台船等國內船廠較勁，爭取國軍逾1300架、總價180億台幣的大訂單。

有鑑於烏軍近年在黑海成功以無人艇「獵殺」俄軍軍艦、潛艦等高價值資產，發揮不對稱作戰的奇襲效果，國軍也決定師法此例，啟動自研攻擊無人艇的「快奇」專案。經過今（2025）年中的「國內外廠商水面無人載具展示活動」後，除中科院的快奇無人艇，龍德造船的「快奇x黑潮」、中信造船的「中信五號」，以及台船的「奮進魔鬼魚」號，均獲得不錯討論聲量。

今年6月參與中科院「國內外廠商水面無人載具展示活動」的龍德「快奇x黑潮」無人艇。（本報資料照，記者羅沛德攝）

美國潛艦專家薩頓（H I Sutton）上（8）月曾投書軍聞媒體「Naval News」，在我國四款民廠無人艇中指出，中科院的快奇、龍德的黑潮艇最忠於烏克蘭設計，台船的「奮進魔鬼魚號」則最具未來感。

本（9）月在高雄興達港隨國造潛艦海鯤號（SS-711）一同現身的台船「奮進魔鬼魚號」無人艇。（本報資料照，記者李惠洲攝）

而在國防展前夕，台船宣布奮進魔鬼魚號成功獲美國驗船協會（ABS）的「原則性設計認可」（AIP）；中信則預告將聯手美商萊多斯（Leidos），共拓智慧無人船新市場，可見各廠有備而來，準備在國防展大顯身手，同時全力爭取國軍的青睞。

日前在高雄、小琉球間海域測試的「中信五號」無人船，也將於本周登場的台北國防航太展現身。（本報資料照，讀者提供）

隨著國防部拍板量產國造無人艇，並將納入新一輪軍事採購特別預算，中科院與各民間船廠已摩拳擦掌，準備競逐這紙上看1320艘、新台幣180億元的跨年度採購。儘管方案細節尚未定調，但整體需求將橫跨陸軍特指部、海軍濱海作戰指揮部，以及海軍陸戰隊等兵種單位，並以5年期的跨年度預算方式執行。無論最終由誰拔得頭籌，對國內造船業都將是一大利多。

