多管火箭車為何不「齊發」？ 前砲兵軍官蔡適應揭2安全考量

圖為2023年參與年度雷霆操演的陸軍雷霆2000多管火箭砲車。（國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍現役的國造「雷霆2000」多管火箭系統，成軍至今以快速的大面積火力，擔負國軍反舟波攻擊重任，並對外留下震撼印象；不過，眼尖的軍事迷可能會發現，雷霆2000發射時除有時間差、順序也不規律，中科院雖說安全考量，但砲兵出身的前立委蔡適應透露，若彈藥連發、齊發不只恐「撞爆」，砲車更可能翻覆，威力之大不可不慎。

志願役砲兵軍官出身的前立委蔡適應，1995年至1999年間入伍曾於43砲指部802多管火箭營服役，後以上尉退伍；當年剛下部隊，就遭遇台海危機爆發，連夜從高雄新濱碼頭隨一支「工蜂六型」多管火箭連馳援大、小金門；也曾在本島東部外海，見證、指揮當時的工六火箭車射擊，並觀察到工六火箭的諸多問題，成為日後「雷霆2000」系統精進的基石。

作為昔日的802多管火箭營軍官，蔡適應直言當時增援金門的工六火箭「很落後」，儘管是國軍當時反制共軍的最強地面武器，但彈藥裝填仍靠「全人工」；他描述，當時工六全車45管，每管彈藥要2、3人搬運、拆卸並塞進管內；一彈若以5分鐘計算，一台車就花超過3小時，就算增派人手也得耗費1小時以上，在戰場生存層面相當不利。

圖為陸軍2020年於屏東九鵬基地實施年度「雷霆」實彈射擊操演之情形。可見3台雷霆2000多管火箭車放列，並朝外海目標發射火箭。（中華民國陸軍官方Facebook）

蔡適應還透露，他服役期間曾隨赴台東知本海灘，工六火箭的實彈射擊，並擔任陣地指揮官；他描述道，工六火箭的威力之大，他光是站在沙灘上就能感覺到震動，不過他也好奇，為何砲車當時打彈幕射擊，為何不一次射光？

他詢問後才了解，因為工六火箭用無導引彈藥，若照順序連發、甚至是齊發，一方面有「撞彈」風險而損壞儎台，也因為火箭發射後會讓車身劇烈晃動、同樣有安全疑慮，才將發射機制設計成「左一發、右一發」的交錯模式，維持儎台平衡。他笑稱，火箭砲齊射雖然壯觀，但笨蛋才會那麼說；相較之下，火箭彈交錯發射，才是砲兵操作的「眉角」（台語，指訣竅）。

退役砲兵軍官、前國防立委蔡適應日前接受本報專訪，除分享經歷96台海危機時的所見所聞，也道出軍旅生涯後至今對國防政策的觀察與建言。（記者涂鉅旻攝）

今日的「雷霆2000」多管火箭系統，是由前代工六火箭大幅改良而來，除採德製軍卡底盤，並改以模組化彈箱裝填，相較一車6人、射擊一次耗時約17分鐘的工六系統；雷霆2000僅需3人，就可在8分鐘內完成射擊，搭配MK15、MK30與MK45等三款不同尺寸、射程的火箭彈，有效發揮反登陸作戰「殲敵於海上」的效果。

