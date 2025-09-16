「勁蜂三型」國造攻擊無人機17日亮相 X型機翼丶可垂直起降轉態飛行

中科院與美商Kratos公司合作，將其產製的MQM-178無人靶機進行改裝，成為「勁蜂四型」長程攻擊型無人機，攻擊範圍可達1000公里，將在本月17日的國防部展前記者會中亮相。（圖：取自Kratos公司官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕台北航太及國防展18日起將盛大舉行，中科院自製丶與外商合作的各式攻擊型無人機將是各方矚目焦點。據了解，中科院此次將一口氣展出勁蜂一型至四型的攻擊無人機，而先前高度保持神祕外紗的國造「勁蜂三型」攻擊型無人機，外觀設計相當特殊，採用的是X型機翼，可垂直起降轉態飛行，機體還可採用3D列印以利低成本大量生產，裝載彈頭後可用於攻擊敵方裝甲車及船艦。

本月稍早已經先行曝光的「勁蜂四型」，則是以美商Kratos公司產製的MQM-178無人靶機由中科院進行改裝，成為長程攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里，中科院加裝高性能彈頭及尋標導控設備後，攻擊範圍超過上海等中國境內重要基地與軍事據點。

兩年一度的台北航太及國防展18日起將盛大舉行，此次合計有15國丶逾400家軍工廠商參展，國防部預定在17日下午舉行展前記者會，並介紹中科院丶軍備局此次參展的軍武系統裝備，相關裝備已在前晚起陸續運抵會場就定位，除了「強弓飛彈」系統之外，重型裝備包括M1A2T戰車丶海馬士多管火箭車丶陸射劍二飛彈車等也都已經就位。

中科院此次以無人攻擊機丶無人攻擊艇為參展重點，將一口氣展出勁蜂一型至四型的攻擊無人機。勁蜂一丶二型攻擊無人機是過去名為「巡飛彈」無人機，先前已經公開展示過，此次的重點則是尚未曝光的「勁蜂三型」攻擊型無人機，以及先前訊息曝光丶此簽展出實體的攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」。

據了解，「勁蜂三型」攻擊型無人機，是國內自製首款X型機翼，可垂直起降轉態飛行的攻擊型無機。在戰術運用上，「勁蜂三型」可單兵攜行，模組化快速組裝、迅速投入戰場；機體採3D列印，可低成本大量生產。可裝載反裝甲彈頭或預成破片彈頭，具備高角度攻擊敵裝甲車及船艦能力。另可結合勁蜂系列無人機進行飽和攻擊實現「地獄場景」，達到不對稱作戰之最高效益。

中科院以快奇無人艇搭配「勁蜂」無人機，已在今年8月的精準彈藥射擊操演中，通過作戰測評。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

