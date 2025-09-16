有人、無人機組合 安捷航空國防展將秀台海偵搜新能量

由葡萄牙無人機廠商TEKEVER開發的AR3無人機，今年第1季已在俄烏戰場累積超過1萬小時的飛行時數，且全機設計更新迭代超過100次，證明其性能經得起實戰考驗。（TEKEVER官網）

〔記者陳治程／台北報導〕中國近年頻擾我海、空域，從軍艦到中國海警船、軍演結合灰襲作戰的複合威脅，不對對我海軍及海巡形成壓力；十年前以飛行訓練起家的安捷航空，近年也跨界普通航空，不只耕耘離島醫療運輸，更結合民規客機與軍規偵搜儀，滿足國安所需，而在本周國防展，安捷還將聯手國外無人機大廠，展現全的「有－無人」協同組合，支援台海安全。

安捷航空表示，此次參與2年一度的「2025台北國際航太暨國防工業展」，展間將有別於上屆，公開展示國內普通航空首創的空中巡防新組合，除將擺出旗下機隊所搭載的紅外光電系統Star SAFIRE 380-HDc、首套由民間獲ITAR輸出許可的NSP-7合成孔徑雷達（SAR），加上首套獲歐盟輸出許可的HawkEye-5測探光達，大展先進偵搜能量，助攻台海監巡所需。

請繼續往下閱讀...

作為旗下「蒼鷹計畫」核心要角，安捷航空的P2012「蒼鷹號」雙螺旋槳飛機可掛載軍規級偵搜設備，助攻台海巡邏、監控等任務。（記者涂鉅旻攝）

而在有人機外，安捷此次還將首度聯手國際無人機大廠，在現場展示1比1等大、且經俄烏戰場驗證的偵蒐無人機，展現前瞻性的「有－無人組合」（MUM-T）協同能量。

綜合公開資訊，這款來自葡萄牙無人機大廠TEKEVER的「AR3」無人機，具備巡航速度85公里／時、100公里導控距離性能，可連續滯空達16小時，並可運用攔截網、降落傘施放方式回收再利用。2023年經英國統一募集並軍援烏克蘭後，該機至今已在前線累積飛行時數逾1萬小時，在高強度實戰環境下，為烏軍提供關鍵的空中情監偵能量。

時隔2年，安捷航空在本周台北國防航太展除將展示有人機先進軍規偵搜設備、烏軍實戰無人機，還搭建仿蒼鷹號的戰情室造景，讓外界一窺其最新構建的台海巡邏、監控能量。（安捷航空官方Facebook）

另據了解，安捷航空將於首日下午，和無人機廠商TEKEVER正式簽約合作，並安排仿真的「蒼鷹號」戰情室導覽解說，讓外界了解安捷在飛行訓練、醫療後送之外，最新建構的民間偵巡能量，在日後成為國家防衛的重要後盾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法