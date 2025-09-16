陸軍官校無人機社團36人全數考取證照

陸軍官校無人機社團36名學生全數通過「無人機證照班」考試。（擷取自陸軍官校臉書）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕無人機已是現代化作戰利器，陸軍官校成立無人機社團，培訓36名學生全數通過「無人機證照班」考試，考取率達100%，提升國軍數位戰力，並將無人機納入學校課程，利用每周2小時社團課時間，訓練學生操作無人機，也將配合暑假訓練課程，鼓勵更多學生考取證照。



國防部今年成立無人機訓練中心，三軍九校院聯合入伍訓首度實施無人機課程，讓入伍生在軍旅起點打好基礎，並持續強化各部隊飛手訓能，將無人機變成例行性訓練，變成官兵基本技能。

陸軍官校今年成立無人機社團，外聘專業師資指導，提供學生持續進修與實作場域，循序漸進學習架構，最終導向證照檢定，讓學生在理論、技術與應用上形成完整培育體系，36名學生近日參加「無人機證照班」考試，全數考取證照達100%。



校方表示，課程依循民航局及軍事規範，涵蓋理論研習、模擬操控與實機測驗，全面檢驗學員專業能力，學生們在學科與術科雙重挑戰下，最終全員獲證，充分展現專業素養與學習成果，在現代化戰力人才培育，再添重要里程碑。



學生賀義翔指出，能在訓練中順利考取證照，是突破自我的肯定；學生陳俊良說，專業能力的提升，更有信心迎接未來部隊挑戰。



校長譚芳榮於頒證典禮親自操控無人機，以身作則勗勉學生勇於精進，並強調無人機已成為現代作戰不可或缺的利器，未來課程將持續配合政策推展，期盼學生都能具備操作能力，進而強化國軍整體科技戰力。

陸軍官校無人機社團36名學生全數通過「無人機證照班」考試。（擷取自陸軍官校臉書）

