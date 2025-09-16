德國接收第750具REMUS水下無人載具 建構龐大水下監偵網

德國海軍將接收第750具REMUS 300載具，圖為HII交付給美國、基於REMUS 300客製化的「獅子魚」（Lionfish）水下無人載具。（圖取自HII）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕2022年獲選美國海軍新一代小型無人水下載具（SUUV）計畫的REMUS 300無人水下載具，在德國聯邦國防軍已普遍深耕。其製造商亨廷頓英格爾斯工業（HII）近日宣佈，德國海軍將接收第750具REMUS 300載具，建構德國海軍掃雷、水下搜索、監偵等任務能量。

軍聞網站「Sea Power」報導，這些無人載具皆由馬薩諸塞州的HII自動化工廠生產。該公司吾人系統業務負責人表示，第750具REMUS訂單交付是一項成就，體現國際合作夥伴的信任以及團隊的創新。

REMUS 300採模組化設計，結合開放式架構可融入可攜式系統，並與其他無人載具協同操作，續航力長達30小時，潛入深度可達305公尺，可執行水文測量、搜索、回收、反潛作戰、掃雷與偵察等各式任務。

REMUS為HII研發的一系列成熟UUV，且持續改良中。其具備優異的自主能力，可依設定目標自行完成任務，近期還與美國海軍水下作戰中心（NUWC）完成從維吉尼亞級潛艦魚雷管發射與回收的測試，展現卓越的部署彈性。

圖為HII交給德國海軍的750具REMUS 300載具。（圖取自HII）

