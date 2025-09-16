美國務卿魯比歐批准！美軍MQ-9「死神」無人機出口限制鬆綁

美軍MQ-9「死神」無人機，為美國先進無人機的代表。（路透資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府計劃鬆綁先進軍用無人機出口的傳聞，如今獲得官方證實。美國國務院15日正式宣布，國務卿魯比歐已批准一項對出口管制政策的重大重新解釋，未來將更容易對外出售MQ-9「死神」（Reaper）等級的先進攻擊無人機。

《路透》報導，根據這項新政策，先進無人機將被視為類似F-16的「戰鬥機」，而非「飛彈系統」。此一分類上的轉變，讓美國得以繞開其在1987年簽署、旨在限制長程飛彈擴散的《飛彈科技管制建制》（MTCR）協議。過去，由於無人機能長距離飛行並攜帶武器，一直受到該協議的嚴格限制，導致出口程序繁瑣且困難重重。

請繼續往下閱讀...

此項政策調整的立即性影響極為顯著，報導指出，這將直接解鎖沙烏地阿拉伯在今年春季提出、購買超過100架MQ-9無人機的龐大軍售案。此外，美國在太平洋與歐洲的盟邦，也對採購美製先進無人機表達了濃厚興趣，未來相關軍售案可望大幅增加。通用原子、克拉托（Kratos）等大型無人機製造商，其產品未來將可被國務院視為「對外軍售」（FMS），簡化出口流程。

抗衡中土競爭 強化美國軍工

長期以來，美國的無人機製造商在全球市場，面臨來自以色列、中國與土耳其對手的激烈競爭，後者往往在較少或沒有出口限制的情況下銷售產品。川普政府此舉，意在強化美國軍工企業的國際競爭力，將國際市場從競爭對手手中奪回。此項變革被視為川普政府對外軍售計畫進行重大審查的第一步，預計將有助於創造就業機會並降低美國的貿易逆差。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法