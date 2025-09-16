曝海鯤號最近進度 海軍司令部：安全無虞「再潛航」

國造潛艦「海鯤號」日前進行四次「海上測試（HAT）」，接下來將進行潛航階段。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國造潛艦「海鯤號」日前進行四次「海上測試（HAT）」，接下來將進入潛航階段。對於「海鯤號」最近進度？海軍司令部參謀長邱俊榮中將今日強調，目前正在做海上測試前的整備及相關安全評估，將依照節點來先實施浮航測試，在達到潛航條件及安全無虞後，將再進行潛航測試。

邱俊榮在國防部今日記者會指出，「海鯤號」目前整備狀態，國軍已經完成各個系統的裝備效能修正，以及水線以下水密測試，還有裝備檢整，已經在9月2日移回台船的測試碼頭，目前正在做海上測試前的整備及相關安全評估。

邱俊榮強調，將依照節點來先實施浮航測試，在達到潛航條件及安全無虞後，將再進行潛航測試，以上是目前海鯤艦的概況。

針對「海鯤號」預算遭藍白聯手凍結50％，解凍條件為通過海測。邱俊榮回應，預算部分，114年預算凍結百分之50，在原型艦通過海上測試後，將安排到立法院實施專案報告，之後再爭取預算解凍。

邱俊榮說，有關海上整個測試，海軍持續依照合約做專案管理之外，重要的是要維持整個測試的安全品質，將會督導台船依照建造的規範履約跟交艦，依照合約精神來達成後續全案推動。

媒體問及，仍維持9月底完成海測？邱俊榮回應，目前就是正在進行海上測試，這個節點是當初的目標設定，目前就往潛水潛航的後續全案推動，大家比較關切的就是把測試做好。

