德軍火巨頭萊茵金屬收購造船廠 大舉進軍海軍裝備市場

德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）宣布，已達成協議將收購軍艦製造商「海軍艦艇樂順」（NVL）。

/ AI）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在歐洲各國因應戰爭威脅、紛紛加速重整軍備的浪潮下，德國國防工業正迎來一波劇烈的擴張與整合。根據《法新社》報導，德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）14日宣布，已達成協議將收購軍艦製造商「海軍艦艇樂順」（NVL），此舉象徵這家傳統的陸戰裝備龍頭，將正式大舉跨足海軍武器系統領域。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲國家掀起了數十年來最大規模的軍備採購潮。美國總統川普先前不斷要求歐洲盟邦承擔更多防衛開支，也為這股趨勢增添了更多動力。總部位於杜塞道夫（Duesseldorf）的萊茵金屬在聲明中指出，鑑於「海軍需求的大幅增長與採購預算的提高」，公司正將其業務組合擴展至海軍造船領域。

NVL是總部位於不萊梅（Bremen）的樂順集團（Luerssen Group）旗下的軍用部門，其母公司在出售NVL後，未來將專注於建造民用的超級遊艇。樂順集團執行合夥人樂順（Friedrich Luerssen）表示：「鑑於日益加劇的威脅情勢，我們認為國防工業內部的整合是必要且明智的。」此項交易預計在2026年初完成，但仍需獲得監管機構批准，雙方並未透露交易價格。

NVL公司歷史可追溯至約150年前，在全球擁有約2100名員工，已為世界各國海軍與海岸防衛隊建造了約1000艘船艦。作為歐洲最關鍵的軍備供應商之一，萊茵金屬不僅為烏克蘭提供戰車、彈藥等大量裝備，其自身的擴張腳步也未停歇。該公司上個月才剛啟用歐洲最大的彈藥工廠，預計到2027年，該廠的砲彈年產量將可達到35萬發。

