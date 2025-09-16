傳首批2架F-16V BLK70戰機國慶前抵台？空軍：純屬臆測

我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，第一架戰機在今年3月第出廠後，後續即以每月3架的速度持續生產中。圖為F-16 Block 70戰機首架雙座機於今年三月底在美正式交機，可見洛馬原廠人員與我國首架F-16新機合影。（X帳號 @Sara_Hazzard）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣向美國新購66架F-16C/D Block70（F-16V BLK70）戰機，今年3月首架戰機出廠後，後續以每月3架速度生產中。先前曾傳出首批2架F-16V BLK70將於雙十國慶前後返台交機。空軍司令部今日澄清，有關國慶交機的報導，純屬臆測，並非事實。

網路媒體《上報》日前報導，預定2026年底完成66架交機恐將跳票，主因是發動機製造商奇異（GE）公司生產的F110-GE-129渦輪扇發動機內組件系統，發現有瑕疵需要時間進行改正，加上L3Harris公司所生產的內建式AN/ALQ-254電戰系統，測試與生產進度都落後，才造成F-16V BLK70戰機生產進度落後，且無法達標。

對此，空軍司令部計畫處處長江元琦少將在國防部記者會說明，空軍採購戰機多項組件與系統獲得提升，目前正執行組裝與整合測試，空軍除了藉由與美方專案辦公室定期會議，掌握各項組裝進度與系統整合風險外，也透過駐廠人員實地了解產線進度，隨時做最新進度更新，以利後續完成人員的訓練與飛返整備工作。

關於軍方內部日前傳出，首批2架F-16V BLK70型戰機飛抵台灣交運給空軍的時程，規劃在10月10日國慶日前後，為國慶增添光彩。江元琦澄清說，有關國慶交機的報導，純屬臆測，並非事實。

