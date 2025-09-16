澎湖「紅色氣球」靶標離奇失蹤？空軍：會再增進訓練效能

空軍原本在石礁靶場附近海面上佈放氣球當作靶標，不料演習前離奇失蹤。（民眾提供，資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕空軍日前在澎湖望安鄉的草嶼石礁靶場進行實彈炸射演練，因爆炸威力驚人，連距離8.5公里遠的花嶼民宅也被震波震倒受損，演訓時更出現靶標「紅色氣球」離奇失蹤的情況。空軍司令部今日表示，確實有添購一些新的「靶材」，有對這些靶材進行驗證，會再利用一些方式增進訓練效能。

澎湖石礁靶場是台灣西部唯一的空軍實彈射擊場域，空軍今年下半年實彈投射訓練自9月8日至19日登場，原計劃在靶場周邊海域佈放大型紅色氣球作為標靶，降低投彈震波對鄰近花嶼民宅結構的影響。不料，紅色氣球卻在演訓前夕「離奇失蹤」，空軍仍依原計畫對石礁實施炸射，導致花嶼部分屋舍受損。

對於紅色氣球為何「離奇失蹤」？空軍司令部計畫處處長江元琦少將在國防部記者會僅說，近期在石礁靶場有進行實彈射擊訓練，有關媒體報導的「靶材」部分，確實有添購一些新的靶材，有對這些靶材進行一些驗證，會再利用一些方式增進訓練效能。

至於花嶼民宅因震波受損，江元琦回應，有關於花嶼部分，馬公基地的勤衛隊屆時會派人去望安鄉花嶼村實施慰問，有關於民宅毀損部分，後續會做研判，依照程序任務工作要點實施處分，也會做適時補償。

