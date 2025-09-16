烏克蘭電戰系統奏功 俄國「匕首」極音速飛彈遭破解

攜帶「匕首」極音速飛彈（Kinzhal）的俄國米格-31戰機。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭的科技對抗出現重大轉折。根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express報》引述軍方情資報導，烏克蘭的電子作戰（EW）系統，在2025年已展現出日益增強的效能，能成功干擾俄羅斯視為王牌武器的Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，導致其攻擊頻頻錯失目標。

圖為烏克蘭士兵正在回收一枚俄羅斯Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈的殘骸。烏克蘭軍方指出，其電子作戰系統已能有效干擾此型飛彈，使其導引失靈並錯失目標。（圖：烏克蘭國防部）

烏克蘭總參謀部的一名消息人士向媒體解釋，過去被認為是「匕首」飛彈最大優勢的高速，如今反而成為其致命的弱點。飛彈飛行速度越快，其自身的導航系統就越難精確判定座標，這為烏克蘭的電子作戰部隊創造了進行干擾的機會之窗。隨著烏克蘭在2025年大幅擴展電子作戰能力，對「匕首」飛彈的成功干擾率已顯著提升。

這項發展不僅強化了烏克蘭的防禦，也對俄羅斯造成了巨大的財政負擔。據烏軍總參謀部估計，為對抗烏克蘭的電子戰措施，莫斯科當局已花費至少15億美元（約新台幣460億元）。其中很大一部分支出，是用於為各式彈藥大規模加裝名為「受控輻射方向圖天線」（CRPA）的抗干擾系統。這些天線單價高達1萬至1.7萬美元，被廣泛安裝在導引炸彈與「見證者」（Shahed）型攻擊無人機上，總開銷極為驚人。

「無敵神話」破滅 電戰改變戰場平衡

報導指出，俄軍的反制技術也不斷升級，其CRPA天線從最初的4陣列，演進到更複雜的8陣列乃至16陣列，進一步推高了成本。然而，儘管俄羅斯投入鉅資，烏克蘭電子戰的有效性並未減弱。所謂「無敵」的「匕首」飛彈如今易受干擾的事實，凸顯了戰場上技術平衡的轉變。對烏克蘭而言，這證明了投資電子戰的戰略價值；而對俄羅斯來說，這代表了一場成本高昂且效率日益低下的軍備競賽。

