共軍戰時恐偽裝成國軍 「全民國防手冊」指引民眾戰時遠離軍隊活動

國防部全動署物力動員處處長沈威志今日表示，共軍戰時可能偽裝成國軍，因此指引民眾遠離軍隊活動。並規劃全台5600個配售站，配售品項有食用米、食用油、鹽、瓦斯、嬰兒奶粉。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共解放軍軍機艦擾台頻繁，未來可能進一步由訓轉戰。國防部今天公布最新版「全民國防手冊」，列出五種可能遭遇的軍事威脅態樣，但刪除敵我識別章節。國防部全動署物力動員處處長沈威志今日表示，共軍戰時可能偽裝成國軍，因此指引民眾遠離軍隊活動。

此外，政府已規劃全台5600個配售站，配售品項有食用米、食用油、鹽、瓦斯、嬰兒奶粉。

新版全民國防手冊主題是「當危機來臨時」，以圖文說明的方式，宣傳「全社會防衛韌性」理念，台灣民眾可掃QR Code延伸學習；手冊內容首度提及，「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。

全民國防手冊舉例五種台灣可能遭遇的軍事威脅態樣，一、重要基礎設施、多數海纜遭破壞、大規模網路癱瘓。二、敵國巡航繞台要求登檢我國船隻。三、敵國在我周邊進行實彈操演，或利用軍演名義單方面劃設禁航區。四、對岸單方面宣布停止兩岸交通、商業活動。五、敵國發動攻擊、武裝侵略或滲透破壞。

關於新版手冊刪除有關敵我識別部分，沈威志在國防部記者會說明，共軍戰時可能偽裝成國軍，由於敵我識別是專業課題，要讓民眾正確判別的確有困難，因此更改相關指引。

沈威志說，「考量民眾的生命安全，我們這邊是指引民眾在危險區域看到軍隊，建議是採『遠離危險區域』，如果沒有辦法立刻遠離，那要找沒有窗戶的建物，自己要做一個保護自己的措施」。

沈威志提及，民防法已授權地方政府組建民防團隊，執行災害防救、社會秩序維持等任務；另依「兵役法」規定，36歲以下仍在後備編管範圍。對比其他國家多透過民防團隊強化國防能量，台灣僅有軍隊、警察、海巡作為武裝單位，因此政府須依法強化全民防衛。

中共解放軍機艦擾台頻繁，國防部今天公布最新版「全民國防手冊」，列出五種可能遭遇的軍事威脅態樣。（國防部提供）

針對外界關注的「配售站」問題，沈威志強調，全社會防衛韌性的核心目標，是維持政府在危機中的正常運作，民生穩定必須優先考量。現階段配售站主要供應「配售的品項有食用米、食用油、食用鹽以及瓦斯，那近期再加上嬰兒奶粉，這5項是我們目前配售的項目。

沈威志說，相關演練已在城鎮演習中測試，例如台北市在小巨蛋進行過模擬操作。配售站目前規劃全台有超過5600個站點，配售5大民生物資，未來有機會與超商、賣場合作。

經濟部科長王啟明補充說，「參考口罩實名制的做法，希望能夠透過超商，或者是賣場的據點，它的普及性，在便利跟通訊正常運作的情況下，協助政府的配售作業。」

關於戰爭時若無網路，要如何使用QR Code學習？沈威志回應，斷網斷電確實是戰爭會面臨的情況，平時先公布手冊，就是告訴民眾平時就要做好準備，越有準備就越安全，現在開始可以針對需求開始準備，有助於危機來臨時的生存機率。

有媒體問及，手冊名稱只提到台灣，金馬澎好像比較沒有描述，是否基於戰時的現實狀況？沈威志則強調，台灣是非常好的字，因為這是2300萬同胞的最大的公約數，中華民國的自由民主就是在台灣深耕發芽，「愛護台灣就是愛護中華民國」，保護人民生命財產不分中華民國和台灣。

針對網路或通訊中斷，手冊建議透過廣播獲得正確資訊，但僅列FM頻道，未列AM頻道是因戰時容易受到干擾？沈威志說，在掌握正確訊息部分，政府規劃戰時的廣播頻道，是以政府設立的漢聲、警廣、台北教育電台為主，如果廣播收不到，可改至附近派出所、村里辦公室獲取正確資訊。

新版全民國防手冊主題是「當危機來臨時」，以圖文說明的方式，宣傳「全社會防衛韌性」理念，民眾可掃QR Code延伸學習。（國防部提供）

