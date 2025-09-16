俄國糗爆！S-400打光了？傳回頭求北約成員土耳其賣回來

圖為俄羅斯S-400防空系統在莫斯科紅場閱兵的畫面。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭導致的軍備耗損，正迫使俄羅斯做出罕見的外交舉動。根據《基輔郵報》引述土耳其媒體《Nefes》的報導指出，由於S-400防空系統在戰場上損失慘重，加上國內庫存告急，俄羅斯已向北約成員國土耳其提議，希望回購其在2019年交付的兩套S-400系統。

俄羅斯引以為傲的S-400防空系統，在烏克蘭戰場上持續遭到摧毀，使其國內防空戰力與庫存面臨沉重壓力。與此同時，來自第三國的訂單需求，更讓俄國軍工體系的產能捉襟見肘。烏克蘭軍事網站《Militarnyi》便指出，俄羅斯不僅難以滿足自身戰損補充，甚至連對印度等重要客戶的S-400訂單，都已推遲至2026至2027年才能交付，迫使莫斯科當局不得不尋求海外用戶回售。

對於土耳其而言，這筆交易可能正中下懷。當年安卡拉不顧美國反對，執意以25億美元採購S-400，導致其與華府關係急遽惡化，不僅被逐出F-35匿蹤戰機的合作計畫，更面臨美國制裁。諷刺的是，這批S-400從未被土耳其積極使用，也未整合進北約的防空體系，如今系統內的飛彈已過半壽命，高昂的維護成本更成為安卡拉的沉重負擔。若能藉此機會將這批「燙手山芋」脫手，將為土耳其掃除與美國就F-16戰機採購，乃至尋求重返F-35計畫的談判障礙。

雖然土耳其官方尚未證實此消息，但烏克蘭媒體引述消息人士稱，土國官員對莫斯科的提議抱持「正面態度」。值得注意的是，這並非S-400首次成為外交籌碼。2023年，美國曾要求土耳其將S-400轉交給烏克蘭，但遭安卡拉斷然拒絕。與此同時，土耳其正積極發展名為「鋼鐵穹頂」（Steel Dome）的國產防空系統，尋求擺脫對俄國技術的依賴，也讓回售S-400的選項更具吸引力。

