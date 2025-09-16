新版民防手冊曝光 慈濟、設計師、媽媽攜手打造生活化指南

國防部16日召開「全民國防手冊」新版說明會。（記者羅沛德攝）

〔記者陳昀／台北報導〕新版「全民安全指引手冊」正式亮相，這本 29 頁的小冊子，集結了慈濟的救災經驗、科技公司的專業建議、插畫家的巧思，以及一群年輕媽媽的日常視角，展現台灣社會在面對極端氣候與安全威脅時的一次集體練習，不同於過去濃厚軍事色彩的國防手冊，這次從規劃到設計都嘗試走出「官方宣導」框架，希望成為更生活化、親民的一本全民工具書。

據了解，新版「當危機來臨時：台灣全民安全指引」手冊規劃之初，政府就把「提升普及率」視為全社會防衛韌性的核心目標，廣邀民間設計師、廣告導演參與討論，並在過程中反覆與年輕媽媽族群及慈濟、趨勢科技、壯闊台灣等民間團體討論規劃，確保在視覺呈現上更貼近使用者視角，兼顧不同族群的需求，以「圖多、精簡」的原則，搭配可親的設計風格，讓民眾關鍵時刻能快速取得資訊。

除了外觀與內容不同以往，開頭的前言也設計互動式提問，如「通訊中斷時，你是否想過與家人的聯絡方式？」引導讀者思考自身準備程度；手冊末頁也附上可剪下的「與家人緊急會合地點卡」與「緊急避難包確認清單」，讓手冊成為可隨時使用的工具。此外，這次還邀請名人瑪利歐、撒基努與啦啦隊員檸檬共同拍攝止血自救等防災知識教育影片，提升民眾的參與度與記憶度。（https://prepare.mnd.gov.tw/casualty-care-procedures#severe-bleeding-treatment）

這本手冊廣泛參考了瑞典、捷克、日本、芬蘭等國的防災手冊，並結合台灣的地理條件、災害風險與社會文化進行在地化調整，在颱風、地震等章節特別強化，心理健康與社區避難資訊也針對本土需求量身設計，協助家長幫助孩子減輕焦慮、教導家庭如何在危機中保持冷靜，在物資整備上也納入不同族群的需求，從嬰幼兒奶粉、安撫玩具，到長者的拐杖、假牙與眼鏡，甚至寵物的食物與保護衣物，詳加考慮「全家人」的使用情境。

因應極端氣候、天災及目前愈趨嚴峻的國際安全情勢，世界各主要民主國家都正準備協助民眾掌握更清楚的防災避難與民防資訊，台灣平時除遭遇天然災害，亦面對中共威權擴張的明確野心，政府發布的新版手冊，也象徵接軌國際全社會韌性的整備觀念，當中更納入台北101、玉山等台灣代表性地標，象徵守護家園與民主制度的重要價值，提醒民眾，台灣的民主制度是歷經世代奉獻而來的成果，面對外在威脅時，維護家園與生活方式的決心絕不退讓。

