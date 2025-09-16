星光部隊還來嗎? 新加坡填海造陸800公頃用於軍事訓練

圖為德光島圩田。（圖取自新加坡建屋發展局）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕星光計畫行之多年，每年春夏期間，新加坡的星光部隊會來台進行為期6至8周的軍事訓練，人數大約在千人左右。新加坡媒體近日報導，該國已於德光島完成長達7年的圩田填海造陸計畫，面積達800公頃，未來將用於軍事訓練，並讓本島騰出更多土地。

新媒《聯合早報》報導，新加坡建屋發展局和公用事業局8日宣布完成德光島圩田的主要建設工作，新加坡總理黃循財登島視察並進行登島視察。建屋局建設及基礎設施司科長吳佩玲表示，圩田將用於軍事訓練，有助在本島騰出更多土地用於住房等其他用途。但目前未透露為騰出哪些土地。

報導指出，德光島圩田面積相當於兩個大巴窯市鎮行政區，也就是大約台北大安區的三分之二大小。圩田填海與一般的填海造陸方法不同，圩田造陸是僅在海裡建造防坡堤圈地，後在將海水抽乾，因此不用像一般填海造陸動用大量沙土，但該地也會低於海平面。

星光計畫自1973年啟動，迄今逾半世紀，台灣與新加坡透過此計畫深化軍事交流，國軍亦從中汲取國際經驗。於恆春三軍聯訓基地因地形多元，成為星光部隊重要訓練場域，但一向低調避免觸怒，今年5月也曾啟動演習，展現台星兩國間緊密關係。

圖為新加坡德光島圩田大小，約800公頃。（圖取自新加坡建屋發展局）

