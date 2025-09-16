「鐵騎」偵搜戰術輪車大變身 電動「無人自駕偵打車」華麗登場

中科院及國防部軍備局已將「鐵騎」偵搜戰術輪車（資料照，記者田裕華攝）大改裝，成為以電力驅動的「無人自駕偵打車」，這款結合遠端遙控武器及勁蜂一型攻擊無人機於一車的新型作戰無人載具，新車將在明天舉行的航太國防展展前記者會公開亮相。

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部編列近5億元預算進行的「鐵騎專案」偵搜戰術輪車，已有華麗的分身登場。據指出，中科院及國防部軍備局已將「鐵騎」偵搜戰術輪車大改裝，成為以電力驅動的「無人自駕偵打車」，這款結合遠端遙控武器及勁蜂一型攻擊無人機於一車的新型作戰無人載具，也是此次台北航太國防展的亮點之一，並將在明天舉行的航太國防展展前記者會公開亮相。

此外，由中科院與軍備局組成的「國防館」，還將展示一套「2.75吋火箭車載砲塔系統」，這套武器系統是將「鎮海火箭彈系統」裝載在皮卡車上，具行動監偵、隨停即打之快速佈署能力，可視任務需求，搭載各式功能引信與高爆、音爆或鋼珠彈頭。系統鎖定目標後，能自動完成彈道解算與光電帶砲射擊，對海面與空中之來襲目標，執行擊殺與反制。

「鐵騎專案」偵搜戰術輪車初是由國防部軍備局執行，時速可達100公里、續航力500公里，可爬升60%坡道，整合了12.7公厘遙控槍塔、煙幕彈發射器及光電偵搜系統，兼具機動、打擊、遠距偵搜和輕裝甲防護，並已通過爬坡、垂直攀高等動力項目測試。

據了解，此次由中科院偕手軍備局，將「鐵騎」偵搜戰術輪車進行大改裝，並且會在此次台北航太及國防展中登場。

相關人士指出，因應未來戰場發展，中科院首度將傳統戰術輪車研改為「電動無人自駕偵打戰術輪車」。整合了無人自主駕駛技術、光電酬載、光學雷達（UDAR）、遠端遙控武器及勁蜂一型攻擊無人機等，具備低噪音、自主深入戰場，執行敵方區域勘查及攻擊，實現「偵搜-判斷-反制」一體化作戰。無人自主駕駛程式可運用AI技術提昇決策能力，能發揮戰場最大效益。

