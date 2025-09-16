獨家》不只一次！共機連3天近逼醫療專機 我空軍適時應變

中共軍機近逼騷擾我醫療專機。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年6月一架安捷航空醫療專機遭共軍殲轟-7、殲-10戰機近逼，陸委會日前表達強烈譴責，痛批中國漠視人命。不過，近日卻有報導聲稱是「航空業者自導自演的假新聞」；軍方人士今日強調，中共戰機確實有近逼安捷航空，而且一連3天不只一次，空軍都有適時採取應變作為。

據指出，數月前，在台灣海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，從金門飛往台灣方向，飛行途中遭遇共機直接逼近到「目視距離」位置。

安捷航空此前回應，此事發生在今年6月，該公司醫療專機從台東飛往金門時，在空中與中國軍機相遇，當時雙方「有一段距離」，中國軍機在海峽中線另一邊，後送任務最後有平安完成。

對於安捷航空遭遇中共戰機時的行徑方向，目前存在多種說法，還有媒體質疑是航空業自導自演。軍方知情人士今日透露，其實安捷航空的醫療專機不只一次遭遇中共戰機近逼，在6月24、25、26日一連3天，共機都有對安捷航空進行騷擾。

軍方人士強調，針對共機連3天近逼一事，我空軍運用情監偵等手段，均適時採取應變作為。自從6月發生之後，未再有共機近逼安捷航空的醫療專機。

此外，海基會祕書長羅文嘉日前也證實，今年6月一架從金門起飛的安捷航空醫療專機，在航線內碰到中共軍機惡意逼近。8月則有另一架預定從澎湖起飛的凌天航空醫療直升機，要後送一位1個月大的男嬰，因中共軍機在海峽中線干擾，導致機場關閉延誤起飛。

