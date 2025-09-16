苗志銘：海洋治理的新領域--為中科院引入水下無人載具運用喝采

水下無人載具的運用，已是世界趨勢。圖為德國海軍將接收第750具REMUS 300載具，圖為HII交付給美國、基於REMUS 300客製化的「獅子魚」（Lionfish）水下無人載具。（圖取自HII）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在本次台北航太及國防展中，將公開展示多款無人載具，包括多款的攻擊型無人機丶快奇無人艇丶電力無人自駕偵打車，以及與外商合作引進的水下無人載具，水下科技聯盟成員的國立屏東科技大學苗志銘教授發表專文認為，此舉除了展現跨國合作，加速國内科研進程與降低研發風險的企圖心，更讓國內海洋學研單位與專家興奮的是，我們對於海洋領域治理的能力，終於實際跨入水下與海底，為台灣海洋國家的海域安全新增水下科技防衛的選項與韌性。

以下為苗志銘教授以「海洋治理的新領域--為中科院引入水下無人載具運用喝采」為題發表專文：

國家中山科學研究院在本屆台北國際航太暨國防工業展中，與美國防新創Anduril公司簽署採購合約，將購入該公司產製的DIVE-LD水下無人載具（UUV）；除了硬體交易，合約內容還包含本土水下任務模組的整合、可適用於台灣周邊水下環境的任務演算法則或輔助程式界面共同開發、工程人員訓練與後續在台量產的先期評估準備。除了展現跨國合作，加速國内科研進程與降低研發風險的企圖心，更讓國內海洋學研單位與專家興奮的是，我們對於海洋領域治理的能力，終於實際跨入水下與海底，為台灣海洋國家的海域安全新增水下科技防衛的選項與韌性。

近期根據網友自製的「台灣海纜監測網」顯示，從台灣連往東南亞方向的EAC2海纜在今年9月1日斷線，等於台灣24條海纜有9條斷裂，引發網路及媒體一片嘩然與熱議，甚至謠傳難怪網路速度變得非常緩慢。對此數發部澄清，目前我國10條國內海纜都正常運作，14條國際海纜中，只有3條仍待修復，預計在11月全數完工，修護期間原有通訊服務不受影響，但因為人云亦云，又缺乏直接證據，所以信者恆信，不信者還是不信，形成網路與政府公部門各說各話的局面。

類似的景況，在歷次海底電纜遭到暗船可疑破壞的情境中，更凸顯了政府海洋治理的無力感；因為即使從水面雷達監測資料，掌握暗船在被破壞海纜附近的水面活動，但是因為缺乏對水下人為破壞的直接證據，往往難以將海底電纜斷訊與暗船活動直接產生連結，形成有效的法律制裁與責失追究。這樣的窘境，將會因為DIVE-LD與相關能力的引進，以及未來可能於國內大量製造，而有了徹底翻轉的改變能力。

除了前述關於海底電纜的國土安全與海上治安用途，中大型水下無人載具的運用，更可以橫跨到人民平安與環境永續，例如失事飛機、船舶殘體的打撈搜尋，海底環境觀測與調查，甚至水下可能敵意活動的監視等。海洋利益的維護，來自於國家公權力海洋治理的能力，而適度與目標精確的海洋科技能量建立，則是海洋國家決心的展現。讓我們為中科院引入水下無人載具運用喝采，期待這只是開端；未來，政府各公部門能攜手努力，在AI與無人載具方興未艾的時代初始，共同掌握契機，為打造我國水下科技實力而努力。

