俄軍「白天鵝」出動！Tu-160轟炸機在巴倫支海演練飛彈攻擊

俄羅斯Tu-160遠程戰略轟炸機，是現今世界上最大型的超音速軍機。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯與北約關係因無人機入侵事件而高度緊張之際，莫斯科當局再度展示其戰略打擊肌肉。《路透》引述俄羅斯國防部的消息，俄軍的Tu-160遠程戰略轟炸機，16日在與白俄羅斯的「西方-2025」（Zapad-2025）聯合軍演中，於北歐外海的巴倫支海（Barents Sea）上空，演練了發射巡弋飛彈的戰術。

時機敏感 劍指北約意味濃

這場為期5天的俄白聯合軍演，正值敏感時刻。數天前，多架俄國無人機才因侵入波蘭領空而遭北約部隊擊落，導致波蘭一度關閉與白俄羅斯的邊界。在此背景下，俄軍高調展示其具備核武能力的戰略轟炸機進行實彈演練，被外界普遍解讀為是對北約的直接武力展示。

俄國國防部聲明指出，Tu-160機隊在米格-31（MiG-31）戰機的護航下，於巴倫支海中立水域飛行了約4小時，並對「假想敵重要目標」實施了空射巡弋飛彈的戰術發射演練。

「白天鵝」Tu-160 俄國戰略威懾核心

圖波列夫Tu-160（Tupolev Tu-160）是俄羅斯戰略航空兵的驕傲，也是其核三位一體空中力量的核心支柱。其北約代號為「海盜旗」（Blackjack），但在俄國國內，因其優雅的白色塗裝與龐大機身，被暱稱為「白天鵝」（White Swan）。

Tu-160是目前全球服役中最大、最重的超音速作戰飛機，其最顯著的特徵是可變後掠翼設計，使其能依據任務需求，調整機翼角度，兼顧高速突防與長程巡航的性能。該機可掛載多款具備核打擊能力的長程巡弋飛彈，對敵方縱深目標構成嚴重威脅。

白俄深度參與 美國罕見觀摩

白俄羅斯作為俄羅斯的親密盟友，深度參與此次軍演，其國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）亦親赴俄國境內的訓練場觀摩。值得注意的是，在美俄關係緊張的同時，川普政府正尋求與白俄羅斯關係正常化，日前更罕見地派遣美軍官員，應邀前往白俄境內的演習場進行觀察。

