印度伊朗加入 普廷：雙俄聯合「西部2025」軍演10萬人參與

俄羅斯總統普廷16日現身俄國與白俄羅斯的「西部2025」聯合軍演現場，聲稱共有10萬名部隊參演。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯12日展開「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍事演習，部分演習地點鄰近北大西洋公約組織（NATO）成員國邊界，各國紛紛提高戒備。俄國總統普廷16日意外現身演習現場，聲稱共有10萬名部隊參演。

法新社報導，身穿軍裝的普廷在下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）地區的演習現場表示：「今天我們正在進行『西部2025』戰略演習的最後階段」，「共有10萬名軍人參與。」

俄國國營「塔斯社」（TASS）16日也引述克里姆林宮消息報導，印度、伊朗、孟加拉，以及布吉納法索、剛果和馬利等國部隊，也加入「西部2025」軍演。

白俄此前聲稱，在該國境內的演習階段僅有7000名軍人參加，還有美軍代表到場觀摩。

在2021年舉行的上一次「西部」演習中，共有約20萬名官兵參加。幾個月後，俄國便全面入侵烏克蘭。

這場軍演使北約東翼成員高度戒備。上週，俄軍無人機在波蘭境內被擊落，促使華沙宣布關閉與白俄的邊界，拉脫維亞宣布緊急狀態，立陶宛則加強防務，並與盟國舉行聯合演習。北約也隨即宣布啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），防範潛在挑釁。

普廷聲稱，「西部」演習旨在「演練擊退針對俄白聯盟（Union State）的潛在侵略」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則表示，這場演習旨在模擬佔領「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Corridor），這是一條沿著波蘭與立陶宛國界的狹長地段，另兩側由白俄羅斯領土和俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）包夾。華沙表示，將在演習期間於白俄邊境附近部署約4萬名部隊。

俄國國防部聲稱，北方艦隊（Northern Fleet）巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」，14日在巴倫支海（Barents Sea）試射最新型的「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈，Tu-160戰略轟炸機也在巴倫支海上空執行戰鬥訓練任務，並演練巡弋飛彈發射。白俄軍方則表示，演習也包含核武部署計畫的演練。

