美軍火商浮報軍購價丶超收管理費 審計部：追回近54億元全繳國庫

美國軍火商在售台愛國者飛彈系統及長程預警雷達維修等案中，涉有浮報售價及超收行政管理費的問題，遭到審計部緊盯並要求國防部檢討，美方已將兩筆費用合計達到台幣53億9950萬元退還給台灣，審計部今天表示，兩筆款項已全數繳交國庫。圖為今年漢光演習期間，多組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國軍火商在售台愛國者飛彈系統及長程預警雷達維修等案中，涉有浮報售價及超收行政管理費的問題，遭到審計部緊盯並要求國防部檢討，美方已將兩筆費用合計達到台幣53億9950萬元退還給台灣，審計部表示，兩筆款項已全數繳交國庫。

審計部並表示，國防部將持續透過美國在台協會，請美方針對我國軍購案增加稽核及查驗頻次，以杜絕類案再生。

請繼續往下閱讀...

審計部今天公佈最新一波的「重要政府審計資訊」，其中一筆就是盯緊美國軍火商退款的訊息。

審計部表示，在查核國軍對美軍購相關情形時，發現部分案件因美軍火商浮報售價而超收行政管理費，有待美方依實際成本重新核算，並退還溢收之費用，經函請國防部檢討妥處，美方已退還溢收之行政管理費，持續強化對我軍購案稽核及查驗機制。

審計部指出，依美國國防部安全援助手冊，軍購合約所載淨估價格（為個別採購項目金額合計），另加計一定比率之行政管理費等附屬費用，為全案總價。美方通知，美軍火商以虛高之價格與美國防部簽署相關採購合約，案件涉及我國愛國者飛彈系統與長程預警雷達維修等軍購案，經美司法部裁定該公司超收及賠罰款合計1億6202萬餘美元（折合新臺幣52億116萬餘元），應退還我方，經於113年11月19日悉數繳庫。

審計部於113年11月查核發現，美軍火商因高報前述武器系統及維修案之售價，按一定比率計提之行政管理費亦隨之高估，有待美方依實際成本重新核算，並退還溢收之費用，審計部遂於114年1月函請國防部檢討妥處。

審計部表示，經追蹤改善情形，美方已退還溢收之行政管理費計612萬餘美元（折合新臺幣1億9834萬餘元），國防部已悉數解繳國庫，並將持續透過美國在台協會，請美方針對我國軍購案增加稽核及查驗頻次，以杜絕類案再生。



位於北部高山地區的長程預警雷達，每年維修及維持費用相當驚人。（資料照，取自青年日報）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法