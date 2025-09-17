國軍志願役人力流失依然嚴重 揭仲曝人數再減2個聯兵旅

華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，儘管國防支出大增，115年國防部預算書卻顯示，作為戰力骨幹的志願役官士兵，流失的情形依然嚴重。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為因應共軍威脅並回應華府的敦促，政府決定自115年起，大幅增加總體國防支出，115年高達9495億，占GDP的比例來到3.32%。但中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，儘管國防支出大增，115年國防部預算書卻顯示，作為戰力骨幹的志願役官士兵，流失的情形依然嚴重。揭仲示警，這似乎顯示今年4月1日生效的調薪方案，對減緩志願役人力流失的助益並不顯著，值得國防部深入探討。

揭仲表示，115年國軍志願役人員的預算員額僅剩15萬3965人，與114年的16萬0749人相較，劇減6784人，形同一年之內又蒸發了2個聯兵旅；若與113年的16萬6235人相較，更大減了1萬2770人。

其中，又以志願役士兵減少的數目最為驚人，115年僅2萬8436人，比114年的3萬6637人，劇減8201人，減幅高達22％，只有113年4萬1670人的68％。

揭仲進一步說明，在預算員額比實際員額高的情況下，國軍志願役人力的缺口，可能比預算書呈現的更為嚴重。

揭仲認為，115年志願役人員、尤其是志願役士兵預算員額的大幅減少，不排除是近年志願役人員流失的情形太過嚴重，造成主戰部隊志願役人員的缺額居高不下，使國防部已實質放棄「主戰部隊維持志願役、義務役集中編成守備部隊」的原則，準備讓更多的一年期義務役人員進入主戰部隊；但這種方式雖可在數字上提高主戰部隊的編現比，卻會導致部隊的整體戰力下滑。

綜合相關報導，114年志願役預算員額為16萬0749人，較113年減少5486人，形同減少約11個聯兵營。同時，114年減少的「預算員額」中，全部是基層部隊骨幹的士官、上等兵和一等兵。其中士官減少1744人、上等兵減少4553人、一等兵減少1278人，共減少7575人；軍官、士官長與二等兵則分別增加369人、922人及798人。似乎顯示許多技術純熟的志願役士官與士兵寧可放棄晉升，也要離開部隊。

