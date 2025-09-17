北約幫買美製武器援烏 傳川普政府批准首批援助

知情人士透露，川普政府首批透過PURL機制的軍事援助已獲批准，未來很快就會運送至烏克蘭。圖為烏克蘭砲兵。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕針對烏克蘭軍事援助問題，美國與北約日前敲定「烏克蘭優先需求清單」（PURL）的新軍援機制，運用北約國家資金採購美國武器，藉此滿足烏克蘭優先需求。知情人士透露，川普政府首批透過PURL機制的軍事援助已獲批准，未來很快就會運送至烏克蘭。

根據《路透》報導，消息人士指出，國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）已批准在PURL機制下兩批各5億美元的軍備運送計畫。具體軍備清單目前仍不明朗，但消息人士透露，清單中表示其中包含防空系統，鑑於近期俄羅斯無人機與飛彈攻擊大幅增加，防空系統是烏克蘭迫切需要的裝備。

一名消息人士說，PURL 清單在透過美國國防部政策部門審查後，相關程序正在進行中，清單上都是烏克蘭過去持續提出需求的裝備，而正是這批軍備供給，才讓烏克蘭到目前為止能夠穩住戰線。

