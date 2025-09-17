範圍有望擴及我東北 美陸戰隊赴沖繩測後勤補給無人艇

圖為美軍陸戰隊第31戰鬥後勤營（31st CLB），今年4月於沖繩海上訓練場測試的ALPV。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美、日現正執行「堅毅之龍」雙邊演習，不只創下至少1.4萬人參演新紀錄，演習範圍更擴及北海道及西南隅的九州、沖繩和硫磺島，多方驗證「前線基地作戰」（EABO）與跨部隊協同；日前，美軍陸戰隊的後勤營更在沖繩一帶測試無人艇偵知、後勤能力，有意藉此強化台灣在內的第一島鏈補給能量，強化整體防禦。

軍聞媒體「Naval News」16日報導，這場安排在當地時間上週六（13日）的演訓，主要由駐沖繩的美軍陸戰隊第12濱海後勤營（12th LLB, 12 MLR）執行，在沖繩與奄美大島（Amami Oshima）間測試「低可測性自主船艇」（ALPV）的航行和海域感知，並在德之島的前多張港（Maedomari Fishing Port）測試卸貨和再補給的能力。

報導補充，該任務原規劃南行至我國東北160公里處的與那國、石垣島一帶進行延伸測試，但因故取消。

圖為美軍陸戰隊第8戰鬥後勤營（8th CLB），今年4月在北卡州對ALPV裝貨的情形。（美軍DVIDS網站）

美、日12日起展開的「堅毅之龍」（Resolute Dragon 25）演習，目標藉由多域實兵演習，驗證聯合作戰和美陸戰隊的「前線基地作戰」構想，強化濱海及海域防衛。報導強調，此次在日本西南諸島的演習場域，遠達九州最南端的「與那國島」，距我國東海岸僅115公里，凸顯美軍有意藉此擴大西太平洋第一島鏈協防範圍，而ALPV的運用測試即是表徵之一。

報導另指出，美軍陸戰隊現已操作三款同型無人艇，其中一款就在西太平洋前進部署；另有媒體指出，這艘進駐沖繩的ALPV有望「無限期」停留（remain indefinitely），而美軍陸戰隊未來還會接收更多ALPV，並視需求加裝自衛武器，進一步擴大海上無人艇的作戰運用。

