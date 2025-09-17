德軍首架A400M運輸機加裝以色列雷射反制系統 強化空運生存性

德國聯邦國防軍空軍的空中巴士A400M中型運輸機，現已加裝以色列的紅外導能反制系統，藉以強化航程中威脅反制的能力，提升戰場生存性。（空中巴士官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕戰場威脅不斷進化，相較於戰鬥機，現今的直升機、運輸機等慢速機升空後，要如何應對速度快、行蹤隱密的無人機等中小威脅，成為各國空軍的重要課題；為此，德國近期已為旗下空軍的A400M運輸機隊，選擇加裝以色列製的「導能紅外反制系統」，並在近期完成首機改裝後測試、接收作業，提升德軍空運生存性。

軍聞網站「The Aviationist」15日報導，首架加裝以色列埃爾比特系統（Elbit Systems）機載反制系統的德空軍A400M運輸機，11日在負責改裝的空中巴士集團西班牙塞維亞廠區完成測試，也是首架率先完成改裝並歸建德軍的同型機。

空中巴士6月就宣布將為德軍執行23架A400M的DIRCM安裝作業，藉此提升在戰場空域中飛行的生存性，預計2032年完成全機隊改裝。

以色列埃爾比特系統的「J型多光譜雷射紅外線反制系統」（J-MUSIC），現已安裝至德空軍23架A400M運輸機上。（以色列Elbit System官網）

以色列埃爾比特的DIRCM，全名為「J型」（J-MUSIC）紅外導能反制系統，能在偵測飛彈威脅來襲時，向飛行員立即示警，並自動運用多光譜雷射照射紅外線導引飛彈尋標器，向敵威脅製造錯假目標，誘導飛彈遠離儎台，過程無須由飛行員操作，防護效能優異。

該公司強調，MUSIC反制系統的開放式架構及多種子型號，能適用、相容於於不同儎台，除德空軍為大型機體選用的J-MUSIC，另有搭載於商業客機、或是私人專機的衍生構型，並已獲多國部隊、民間機構和私人採用。

