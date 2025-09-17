國軍幹部提前退伍人數大增空軍最甚 揭仲示警恐不足操作大量新裝備

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，明年國防部預算書出現包括志願役預算員額減少6784人、軍士官提前退伍人數大增、空軍校級飛行官不續服增加等三大警訊。圖為112年乙班戰鬥組學員初通過勇鷹高教機單飛考核。（中華民國空軍官方Facebook）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國明年起大幅增加總體國防支出，但中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，明年國防部預算書卻出現包括志願役預算員額減少6784人、軍士官提前退伍人數大增、空軍校級飛行官不續服增加等三大警訊。似乎顯示現有調薪方案助益並不顯著；揭仲提醒，後續又有總金額可能逼近兆元、多數用於採購裝備與彈藥的特別預算，倘若國軍骨幹的志願役持續大量流失，國軍恐怕會因合格人員不足，雖有大量裝備彈藥，戰力卻無法顯著提升。

提前退伍賠償金額大增 空軍近增倍

除了115年志願役預算員額減少人數相當2個聯兵旅之外，揭仲說，第二個警訊是軍士官未服滿規定年限申請提前退伍的人數似乎大幅增加，使115年「軍官士官未服滿年限退伍賠償收入」預算編列數高達1億1752萬5千元，比114年的8536萬6千元增加38％，更是112年5035萬元的2.3倍。

揭仲強調，尤其是未來數年將新增66架戰機、4架MQ-9B無人機與大量防空飛彈的空軍，115年提前退伍賠償收入編列3847萬6千元，比114年2026萬1千元增幅達90％，更幾乎是113年1345萬5千元的3倍。

揭仲解釋，由於賠償金的計算基準，是以「學費、雜費、住宿費、服裝費、主副食費及全民健康保險補助費等相關費用」、「訓練及學習期間所支領之訓練或勤（職）務津貼、補助、補貼或獎金」與「訓練費用」等，使115年提前退伍賠償收入編列數大幅增加，應該與今年4月的調薪無直接關係。

但若空軍真的出現許多志願役軍士官寧可賠錢也要提前退伍，揭仲擔心，未來幾年部隊擴編所需基層幹部，恐怕會出現不小的缺口。

空軍資深軍官持續流失 恐引連鎖效應

另外揭仲指出，鼓勵三軍資深中、少校飛官繼續服役的「飛行軍官續服現役獎助金」預算編列數，自112年的8億3828萬2千元持續下滑，115年編列7億8813萬4千元，比114年的8億2218萬元，減少4％。這代表選擇離開國軍的資深中、少校飛官人數逐年上升，顯示今年選擇退役的資深中、少校飛官人數，恐怕是112年後最多，推估可能為30人左右。

但揭仲指出，空軍資深中、少校飛官是長機、任務領隊、分隊長與作戰隊幹部的主要來源，還要訓練新報到飛行員，是飛行部隊的骨幹；在空軍因接收66架戰機增編1個聯隊下，資深飛官流失人數連年增加，恐將在各聯隊引發連鎖效應。

揭仲建議，應仿效美軍引進「後備役飛行部隊」與「後備役飛行教官」制度，讓資深飛官就算退出現役，仍可為國所用。

