三軍聯合作戰操演登場，阿帕契火力全開震撼。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地例行「聯勇操演」本周展開，從夜射持續到日間作戰，阿帕契攻擊直升機使用火箭彈震撼開場，展現三軍聯合作戰磅礡氣勢，後續各式兵器輪番上陣，火力全開，模擬實戰，強化官兵戰力。

本次操演射擊通告顯示，陸軍三三三旅部隊進駐，除步槍、狙擊槍與各式機槍外，還有戰車砲、迫砲及標槍飛彈等現役裝備登場，夜間照明彈升空後，聯訓基地內砲聲隆隆，氣勢震撼，宛如真實戰場。

今早航特部直升機低空掠過，與地面部隊形成立體作戰網，三軍火力全開，模擬多維戰場，展現高度協同能力。軍方表示，從夜間驅離敵軍警戒部隊，到日間主力反擊，操演設計環環相扣，考驗官兵的戰術執行與應變能力，除磨練單兵戰技，更強化三軍聯合作戰的默契。

