熱度越來越高！後備軍人志願步槍射擊訓練 有人年內2度自主參訓

參加射擊訓練營的後備軍人，在教官指導下進行射擊預習。（圖：讀者提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部近年推動後備軍人志願參加步槍射擊訓練，受到後備軍人的歡迎，參與度也越來越高，陸軍步兵302旅日前辦理後備軍人志願參加步槍射擊訓練時，就有參與者是一年內第二度自主參訓，更多的參訓者都說，面對日益嚴峻的敵情威脅，能藉此有效強化個人戰技及武器操作技能，願持續投入每年的射擊訓練，讓後備力量成為堅定的國防後盾。

為強化後備軍人射擊技能，陸軍302旅日前配合後備指揮部辦理「114年後備軍人志願參加射擊訓練」，並依照射擊表次依序實施「25公尺歸零射擊」、「3-1表基礎鑑定射擊」、「3-2表基礎應用鑑定射擊」。其中，基礎鑑定射擊為175公尺固定姿勢射擊，基礎應用鑑定射擊為臥、跪、立姿等射擊姿勢變換。

請繼續往下閱讀...

過程中，後備軍人在幹部引導下，將槍枝操作原理逐一複習，並運用25公尺歸零射擊計算平均彈著，使步槍完成校正。緊接著，在175公尺射擊持續把握射擊8大要領及用槍動作，運用覘孔瞄準、扣下扳機，展現射擊精準度。進入射擊姿勢變換的環節，後備軍人透過繞行障礙物，迅速抵達多孔板後方變換臥、跪、立射擊姿勢，在「由動轉靜」時調整呼吸，沉穩扣引扳機命中目標，充分展現對武器操作及射擊技巧的熟稔度。

軍媒青年日報報導指出，曾在陸軍特戰訓練中心服役的後備軍人林家玄表示，今年是他第2次自主參訓，印象最深刻是「基礎應用鑑定射擊」課程，不僅要在靜態情況下維持射擊穩定度，於動態中變換臥、跪、立等姿勢時，仍要能控制呼吸及心跳扣引扳機命中目標，十分考驗射擊技巧和穩定度。

另一位後備軍人張華峰指出，此次回到3年前服役的射擊訓場，並十分幸運地由當年同一位教官擔任指導，讓他驚喜之餘，也感到相當親切；並強調，面對日益嚴峻的敵情威脅，能藉此有效強化個人戰技及武器操作技能，願持續投入每年的射擊訓練，讓後備力量成為堅定的國防後盾。

後備軍人全程依教官引導，完成25、175公尺固定姿勢射擊，以及通過障礙物繞越，利用多孔板變換臥、跪、立姿等射擊姿勢的課目，有效重拾個人戰技，進一步厚植後備戰力。（圖：取自青年日報）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法