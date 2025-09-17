美太空軍備競賽升級！Anduril新衛星具「無悔機動」能力

圖為SpaceX獵鷹9號火箭（Falcon 9）的發射畫面。美國兩家軍工新創公司正聯手打造一顆高機動「哨兵」衛星，這顆衛星預計將於2026年底，搭載同型的獵鷹9號火箭發射升空，以執行太空中的「貼身跟監」任務。（圖：美國太空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對來自中國與俄羅斯在太空軌道上日益增長的威脅，美國的國防戰略正從地面延伸至太空。根據軍事新聞網站《Breaking Defense》報導，美國兩家頂尖的軍工科技新創公司——安杜里爾（Anduril）與「脈衝太空」（Impulse Space），已宣布將聯手自費打造一顆具備高度機動性的衛星，其核心任務，就是在太空中執行「貼身跟監」。

想像一下，在數萬公里高的太空中，一顆敵對國家的衛星，正悄悄地接近美軍最重要的通訊或偵察衛星，準備進行干擾甚至攻擊。為了反制這種威脅，美國太空司令部高層近年來不斷疾呼，需要一種能在太空中靈活移動、主動出擊的「哨兵」。正如「脈衝太空」營運長羅莫（Eric Romo）所言，在他們先前的任務成功後，便清楚聽見來自太空軍的聲音：「這是我們需要的能力！」

在此次合作中，兩家公司將如同打造一部高科技的太空偵察載具。「脈衝太空」負責打造衛星的本體與強力的「助推火箭」，確保這部偵察載具能快速抵達預定軌道。而安杜里爾則負責為其裝上最關鍵的「大腦」與「眼睛」。「大腦」指的是其核心的軟體與數據處理器；「眼睛」，則是一具新型的長波紅外線成像儀。

紅外線千里眼 漆黑中也能追蹤

安杜里爾的工程副總裁蘇布拉馬尼安（Gokul Subramanian）解釋，這具紅外線「千里眼」的厲害之處，在於它能在漆黑的太空陰影區中，清晰地看見極為黯淡的目標，這對於引導衛星執行貼身追蹤、監視等任務至關重要。這顆衛星預計將於2026年底發射，首要部署在美軍高價值衛星最密集的地球同步軌道，為美國的太空資產，提供前所未有的保護與反制能力。

