中國31軍機、14軍艦擾台 國軍嚴密監控應處

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天表示，自昨（16日）6時至今6時止，偵獲中共軍機31架次及軍艦14艘次在台海周邊活動。其中有26架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東部空域。

據國防部所公布圖資，昨日上午7時15分至晚間10時20分，共有15架次主戰機及無人機延海峽中線活動，其中10架次逾越中線中線；上午7時45分至晚間8時25分，再度偵獲15架次主、輔戰機於台灣西南空域活動；此外，上午8時25分至10時50分，另有1架次直升機出現在台灣東部防空識別區。

在海上動態方面，國防部指出，合計偵獲14艘次中共軍艦，持續於台灣周邊海域進行活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

