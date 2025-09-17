反制中國PL-15飛彈！美軍F-22試射AIM-120創最長射程紀錄

圖為美軍F-22「猛禽」匿蹤戰機發射AIM-120飛彈的瞬間。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美中空權競爭日益白熱化的背景下，美國空軍近日成功展示其空戰武器的最新進展。根據軍事網站《The War Zone》報導，美國軍火巨頭雷神公司（Raytheon）宣布，一架美軍F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機，已成功試射一枚最新改良型的AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），並創下該型飛彈「已知最長」的射擊紀錄。

圖為美軍現役主力、由雷神公司製造的AIM-120「先進中程空對空飛彈」。為因應中國PL-15飛彈帶來的「射程焦慮」，美軍正持續改良此型飛彈，並在近日由F-22戰機創下其最長的擊殺紀錄。（圖：雷神公司）

雷神公司與美國空軍並未公布此次試射的確切距離，此類數據通常被列為高度機密。然而，此次的射程紀錄，已超越2021年由F-15C戰機所創下的前一次紀錄；當時使用的AIM-120D飛彈，公開估計的射程約在120至161公里之間。外界分析，為有效反制中國已部署、射程更遠的PL-15飛彈，此次試射的距離，極可能已達到或甚至超越200公里的水平。

報導指出，美軍之所以如此迫切地提升空對空飛彈的射程，其最主要的驅動力，就是為了反制中國已大量部署、由殲-20等主力戰機掛載的PL-15（霹靂-15）長程空對空飛彈。西方國防智庫普遍認為，PL-15的射程已超越美軍現役的AIM-120D，對美軍在西太平洋的空中行動構成了嚴峻的「射程焦慮」。

這次在佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin AFB）附近空域進行的測試，所使用的是名為F3R的最新改良型AIM-120飛彈。雷神公司在聲明中表示，此次測試「證明了AMRAAM延長飛行時間的能力，證實該彈藥能顯著提升第五代戰機的殺傷力」。

報導提到，此一成功，不僅是單一武器的技術突破，更象徵著美軍正積極建構新一代的「擊殺鏈」（kill chain），以確保在與中國等先進對手的潛在衝突中，能牢牢掌握制空權。

