中科院展示2.75吋火箭車載砲塔系統 皮卡車搭配鎮海火箭彈

中科院今在航太國防展的展前記者會中，展示2.75吋火箭車載砲塔系統，頗為吸睛，不僅具備高機動性，以商規車輛為載具，也能有效隱蔽、去識別化。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部今日召開記者會，邀請媒體先行採訪將於明日登場的「2025台北國際航太暨國防工業展」（TADTE），國軍裝備展區內展出各式新型裝備，其中2.75吋火箭車載砲塔系統頗為吸睛，不僅具備高機動性，以商規車輛為載具，也能有效隱蔽、去識別化。

中科院指出，本武器系統具行動監偵、隨停即打之快速佈署能力，可視任務需求，搭載各式功能引信與高爆、音爆或鋼珠彈頭。系統鎖定目標後，能自動完成彈道解算與光電帶砲射擊，對海面與空中之來襲目標，執行擊殺與反制。

根據現場配置，中科院將鎮海火箭彈系統放置在皮卡車上，成為2.75吋火箭車載砲塔系統。鎮海火箭彈系統由6組7聯裝2.75吋火箭發射管組成，有鎮海火箭彈有音爆彈、髒彈（油漆、染色劑）等不同彈種，對於目標有威嚇及攻擊能力，也具備遙控及集火的模式射擊，並能夠搭配熱顯像系統及夜間照明彈。

