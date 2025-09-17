自由電子報
憂噪音危害！日本市長要求美軍停止艦載機起降訓練

2025/09/17 14:32

日本山口縣岩國市長福田良彥16日與防衛大臣中谷元會晤，要求駐日美軍停止實施航艦艦載機陸上模擬起降訓練。圖為1架F-35B在岩國基地降落。（法新社資料照）日本山口縣岩國市長福田良彥16日與防衛大臣中谷元會晤，要求駐日美軍停止實施航艦艦載機陸上模擬起降訓練。圖為1架F-35B在岩國基地降落。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本山口縣岩國市市長福田良彥16日與防衛大臣中谷元會晤，當面要求駐日美軍停止實施「航空母艦艦載機陸上模擬起降訓練」（FCLP），原因是「噪音危害」；中谷元回應稱，訓練與美國的威懾力和應對能力息息相關，雖感到抱歉，但仍必須實施。

《共同社》報導，對於駐日美國海軍宣布17日起將在岩國基地開始實施航艦艦載機陸上模擬起降訓練，福田良彥以會帶來噪音危害為由表示「不能接受」，希望防衛省要求美方不要實施訓練。

對此中谷指出，該訓練對於加強美國的威懾力和應對能力很有意義，表示實施是「不得已」；中谷還提及，該訓練為山口縣民帶來擔憂和困擾，「感到抱歉」，將要求美方把噪音影響降到最低。

與此同時，山口縣與岩國市的官員16日造訪岩國基地，遞交了要求停止實施FCLP的文件。美方負責人表示，可以理解當地居民的擔憂，「將努力在維持迅速反應狀態和減輕對周邊居民影響之間保持平衡」。該負責人未明確表態是否取消訓練。

