「梭魚500」低成本巡弋飛彈 中科院與美商Anduril在國防展中聯展

中科院將於展場與美國Anduril國防新創公司簽署合作備忘錄，並於本次展覽聯合展出Anduril公司的「梭魚500」（Barracuda-500）低成本空射巡弋飛彈。（記者吳哲宇攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕兩年舉辦一次的「2025台北國際航太暨國防工業展」（TADTE）將於9月18日在台北南港展覽館隆重登場，國防部今日召開展前記者會，邀請媒體先行參觀國軍新型級科研中裝備。其中，中科院將於展場與美國Anduril國防新創公司簽署合作備忘錄，並於本次展覽聯合展出Anduril公司的「梭魚500」（Barracuda-500）低成本空射巡弋飛彈。

中科院表示，本院與美商Anduril聯名陳展，該飛彈具有大規模低成本生產優勢，能夠快速且有效率的大量佈署，對目標進行智能編隊，實施群攻，具備區域制海之能力。

綜合相關報導，「梭魚」飛彈的三種版本，分別對應不同的作戰需求。最小型的「梭魚100」射程達137公里，可攜帶16公斤的有效載荷，能從地面、C-130運輸機或直升機上發射；「梭魚250」射程約370公里，有效載荷與100型相同，可掛載於各式美製戰機級轟炸機上；「梭魚500」射程則超過926公里，可攜帶超過45公斤的有效載荷，滯空時間超過2小時，除了能由多種戰機掛載發射，還能作為棧板式彈藥從運輸機上發射。

