【影】飛彈車、雷達都是真的！ 第一線直擊中科院「強弓」飛彈系統

中科院在此次台北航太國防展之中，展示「強弓」飛彈（左）、發射車（右）。（記者陳治程攝）〔記者陳治程／台北報導〕兩年一度的「2025台北國際航太暨國防工業展」將於明（18）日登場，除東道主代表的國防館，國內、外計逾400間軍工廠商也將在未來三天，全力展現自家最新產品。為此，國防部今（17）日展前記者會，邀請媒體一覽國防自主成果。其中，中科院最新研發的天弓四型「強弓飛彈」已進駐展場，向各界大秀更強悍的高空攔截防禦能力。

強弓飛彈為我國自行研發最新一代防空飛彈系統，具備在中、高空層攔截戰術彈道飛彈能力，相較於低層飛彈防禦系統，提供更大的防護範圍。另搭配弓三、愛三飛彈執行協同作戰，可構建重層防禦火網，針對來襲目標進行多次攔截，大幅提升我方重要資產的安全性，展現也「MIT」國防科技的研發實力。

軍方人士今天也透露，「強弓飛彈」系統可望列入總金額突破兆元規模的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」，第一階段預計生產兩套「強弓系統」，強弓飛彈量產達128枚，預估經費需求為366億元。

國軍現役的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院以「強弓專案」為代號研發兩款增程型天弓飛彈，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。



「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

可與「強弓飛彈」相互搭配的雷達車。（記者陳治程攝）

