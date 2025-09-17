Anduril水下無人載具、銅斑蛇水雷現身 還有這架「無人機」彩蛋

中科院與美國國防公司Anduril首度聯名陳展，擺出「Dive-LD」水下無人載具、「銅斑蛇」自主水雷2項成熟產品。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國軍工、航太產業盛事「台北國際航太暨國防工業展」（TADTE）18日登場，國防部今（17）日展前記者會搶先邀媒，一窺國軍、中科院最新軍事科研成果。盱衡印太局勢變動、不對稱戰力當道，中科院此次首度聯名美國防獨角獸Anduril聯名，共展全新的水下無人載具、水雷，深化台、美合作，關係更上一層樓。

中科院表示，此次與美國國防公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries）首次聯名陳展，主要聚焦在「水下自主無人多功能載具」、「銅斑蛇」、「低成本巡弋飛彈」三項新品。

在「銅斑蛇」自主水雷的身側，還印有Copperhead之意的C-500M型號，以及台美合作的英文字樣，象徵意義重大。（記者陳治程攝）

其中，水下部分則有「Dive-LD」無人自主多功能載具，該艇採模組化設計並整合多項感測器，長5.8公尺、寬1.2公尺，體積小巧，可以3D列印快速製造，並可就需求客製化調整酬載。運作性能方面，現場資訊揭示，該載具能連續運作10天、最大潛深高達6千公尺，無論是海底測繪，巡檢海底電纜、海上風力供電等關鍵水下設施，甚至是深水目標救難打撈定位等支援任務，皆具備相當潛力。

此外，「銅斑蛇」（Copperhead）自主式水雷，則是在智慧型水雷的既有基礎上，結合該公司自主水下載具，目標以人工智慧為基礎，打造有布放彈性、多感測器整及開放式指管架構的水下攻擊能力。該武器系統不只是水雷，也具備魚雷的作戰特性，一機雙用，使水下作戰布局讓周延，有效提升整體戰力與嚇阻效益。

Anduril還在國防館內的角落，低調展出美陸軍現役的「Ghost-X」偵蒐無人機。（記者陳治程攝）

而在與中科院「勁蜂」系列無人機同場的「低成本巡弋飛彈」外，記者實地走訪國防館發現，一款擺在角落不起眼、卻大有來頭的裝備，那就是美陸軍現役的「Ghost-X」偵蒐無人機。該機能酬載9公斤，並具備25公里航程、75分鐘以上續航力，並可結合自家的「Lattice OS」決策系統，遂行聯合情監偵，有效強化部隊態勢感知。

