戰機攔截中俄軍機疲於奔命 日擬引進MQ-9B無人機反制

為解決戰機因應中俄機艦侵擾而疲於奔命的困境，日本計畫引進MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機，作為全天候的「空中哨兵」。（圖：通用原子航空系統公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國與俄羅斯機艦在周邊海域日益頻繁的挑釁，導致第一線戰鬥機飛行員與機體疲於奔命的困境，日本正推動一項空防戰術的重大變革。根據軍事網站《Army Recognition》引述日本防衛省消息報導，東京當局計畫引進美製MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機，執行前線的空中監控與警戒任務。

在過去10年間，為應對接近領空的未識別機艦，日本航空自衛隊的戰機緊急升空次數居高不下，對飛行員與昂貴的戰機壽命，都造成了極大的耗損與壓力。引進具備長航時能力的MQ-9B無人機，其核心目的，便是要改變這種高成本、高耗損的被動應對模式。

MQ-9B「海上衛士」無人機，是一款專為持久性情報、監視與偵察（ISR）任務設計的中高度平台，其滯空時間可超過30小時，如同部署一名永不疲倦的空中哨兵。憑藉其先進的海上雷達與光電/紅外線感測器，它能在廣闊的海域上空長時間盤旋，持續追蹤目標，並在第一時間識別其動向。未來，只有在無人機確認目標構成真正威脅時，才會通報後方的有人戰機升空攔截，大幅節省成本與戰力損耗。

報導指出，日本已對此型無人機進行過測試，海上保安廳亦有操作經驗，預計明年將正式展開針對入侵應對的作戰測評，未來計畫採購數十架。分析認為，此舉對競爭者釋出了明確信號，即日本正透過採購大量的監偵平台，來應對灰色地帶侵擾，未來敵方機艦將會更早、且更長時間地被嚴密監控。

