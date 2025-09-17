海鯤潛艦9月無法完成海測 立委林憶君批：國防自主不能「拖字訣」

台船今日證實，海鯤潛艦「9月不可能完成（海上）測試」，要在安全條件符合情況下，才會往下執行。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕國造潛艦海鯤號原定9月底完成海測、11月交艦，製造商台船今日證實「9月不可能完成海測」，要在安全條件符合情況下，才會往下執行。民眾黨立委林憶君痛批，潛艦國造已一再延宕，政府與廠商必須給國人一個合理的交代，而不是一再用口號治國的國防自主，還企圖用「拖字訣」來掩蓋進度落後的真正原因和問題。

林憶君表示，國造潛艦海鯤號進度延宕的問題，已經不是第一次了，原定今年4月進行海上測試，已經延後到6月17日才首度海測，歷經6月26日、7月3日共三次海測後， 9月2日才回到91號碼頭。而先前傳出在9月5日將進行50公尺的淺水潛航，但最後竟也是無疾而終；如今台船再度證實9月無法完成海測，再次顯示潛艦國造整體計畫嚴重延宕的問題肯定不單純。

林憶君質疑，國造潛艦海鯤號的計劃延宕，不僅是工期管理的問題，更攸關國家防衛自主能否落實的重要關鍵。潛艦國造不但被執政黨視為重大國安建設，更是全民對捍衛國防自主研發的重要期待，但政府卻屢屢以拖待變，讓人十分憂心台灣未來戰力恐將大打折扣？

「現今兩岸局勢詭譎不明，台灣正處於嚴峻的國際環境，任何國防的延誤都可能削弱台灣對外防禦的準備！」林憶君呼籲，盼國防部務必正視問題，積極檢討進度落後原因，必要之時，更應公開向國人和立法院報告實際情況說明原因，而非一再閃躲問題，甚至只會用模糊的三言兩語帶過、企圖用「拖字訣」來掩蓋進度落後的問題，不願意真實面對全民的疑問。

林憶君認為，讓國人清楚了解潛艦國造的建案進度，是國防部責無旁貸的責任，要求國防部必須給一個清楚的交代，讓全國人民了解相關執行情形，而非總是只會給一個模稜兩可的規劃說法，讓原定的海測，甚至是交艦日期變得遙遙無期。

潛艦國造攸關我國戰力提升的捍衛能力，更是全民對國防自主的重大期待，林憶君重申，政府與廠商不能再以各種理由作為拖延藉口，必須誠實面對，向全國人民說清楚講明白，並提出具體時程與可行解決方案，而非一再試圖欺騙國人對國防自主的信心，否則就是對國人信任的背叛。

林憶君強調，新會期已經開始，將審查115年度預算，倘若海鯤號無法如期交艦，則後續潛艦的建造計畫與預算編列則勢必會受到影響，她憂心未來國防自主不僅只是淪為口號，更擔心鉅額國防預算變成「打水漂」，讓未來國防安全自主能力更加堪憂？

民眾黨立委林憶君批評，潛艦國造已一再延宕，政府與廠商必須給國人一個合理的交代，而不是一再用口號治國的國防自主，還企圖用「拖字訣」來掩蓋進度落後的真正原因和問題。（資料照）

