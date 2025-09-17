2025台北航太國防展明開跑 國軍新飛彈丶攻擊無人機艇震撼登場

國防部17日舉辦台北航太國防展展前記者會 ，為航太國防展暖身，國防部軍備局獲得管理處處長李鵬霄少將導覽「強弓」飛彈（左）、發射車（右）。（記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕2025台北國際航太暨國防工業展將於明（18）日起至20日開跑，應邀參展的國防部今（17）日說明，為落實政府「國防自主」及「和平四大支柱行動方案」，今年以「韌性國防、厚植國力為參展主軸」，規劃「聯合作戰武器裝備」、「無人載具」、「軍民通用科技」及「國軍人才招募」4展區，合計展出51項新式武器裝備，以強化國人全民國防觀念及國防自主信心。

中華民國對外貿易發展協會邀請國防部與國內外航太、國防工業廠商及本部共同參與今年度台北國際航太暨國防工業展，18日至20日起每天上午9時至下午5時展出。

國防部軍備局獲得管理處處長李鵬霄少將今天下午說明，為落實政府「國防自主」及「和平四大支柱行動方案」政策，國軍今年以「韌性國防、厚植國力」為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北區人才招募中心等7個單位，以國防專館展示新式武器裝備、國防科研成果及軍民通用科技發展現況，營造凝聚全民國防共識的展覽空間，提供國人近距離接觸及互動機會，感受國軍堅毅守護家園的決心。

國防部17日舉辦台北航太國防展展前記者會 ，為航太國防展暖身，圖為「勁蜂Ⅲ（前）、Ⅳ（後）型攻擊無人機」。（記者廖振輝攝）

國防部本次展覽規劃「聯合作戰武器裝備」、「無人載具」、「軍民通用科技」及「國軍人才招募」等4展區，總計展出51項新式武器裝備及人才招募活動，以實體、模型、圖表及多媒體播放等方式，輔以專人解說及提供民眾機（艦）模擬器等情境操作，增加參觀民眾對國軍武器裝備的認識，強化國人全民國防觀念及國防自主信心。

國軍最新裝備解析！國軍展出M1A2T、海馬斯火箭等模型

在聯合作戰武器裝備區，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想，打造聯合防空、聯合截擊及聯合國土防衛之聯合作戰場景，其中亮點展品展出「M1A2T戰車」、「海馬士多管火箭發射系統」等20項新式實體裝備及「AJT型機」、「輕型巡防艦」等8項模型，具體呈現「多域拒止、韌性防衛」能量與穩定持久戰力。

攸關我國不對稱戰力 勁蜂、彈簧刀、ALTIUS近距離亮相

其次，與我國不對稱戰力息息相關的「無人載具展區」則展現國防部以俄烏戰爭為鑑，國軍整合無人機產業技術能量，採軍用商規在地化生產，並與國內外軍工產業合作，展出空中、地面及水下計「勁蜂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ型攻擊無人機」、「電動無人自駕戰術車」、「小型快速無人艇」、「水下自主無人多功能載具」等19項實體無人載具及「彈簧刀300、ALTIUS 600M無人機」模型，持續建構不對稱戰力優勢，帶動無人機產業全面升級。

在軍民通用科技部份，國防部以國防科技研發能量為基礎，結合產學研機構整合開發，展出「高透光度電磁脈衝屏蔽舷窗」、「DTC VHF通信機」及「下一代智慧警監系統」等3項軍民通用科技，攜手國內、外廠商共同引進、發展關鍵技術，提升國內產業供應鏈能量，邁向國防自主與經濟發展之雙贏目標。

此外，國防部強調，歷年統計歷年觀展近4萬人次，顯見國人對國防事務熱忱與支持，本部設置國軍人才招募專區，透過活潑、互動體驗與專人導覽解說，讓民眾認識國防武力發展現況，以寓教於樂方式，深化優秀青年全民防衛理念，激發對國軍的認同，進而投身軍旅或加入國防科技研發團隊。

國防部指出，「2025台北國際航太暨國防工業展」為對外展現國防建設成果的最佳場合，彰顯國軍建軍整備推動成效，使國人對國軍有更深刻瞭解，與對國防事務認同及支持，見證國軍良好形象，吸引優質人力投入國軍行列，共同提升堅實防衛能量。

國防部17日舉辦台北航太國防展展前記者會 ，為航太國防展暖身，圖為「海馬士多管火箭發射系統」。（記者廖振輝攝）

國防部17日舉辦台北航太國防展展前記者會 ，為航太國防展暖身，聯合作戰武器裝備區，展示「M1A2T戰車」、「海馬士多管火箭發射系統」等20項新式實體裝備。（記者廖振輝攝）

