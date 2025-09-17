美日韓軍演劍指中國！「自由之刃」擴大至第一島鏈 反制北京影響力

美日韓聯合軍演「自由之刃2025」（Freedom Edge 2025）正在進行，其戰略焦點已從傳統的北韓威脅，擴大至反制中國在第一島鏈日益增長的影響力。圖為在演習中，一艘美國海軍驅逐艦發射飛彈。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕正在南韓濟州島外海如火如荼進行的美日韓「自由之刃」（Freedom Edge）聯合軍演，其背後戰略意涵已出現重大演變。根據軍事專業網站《Army Recognition》分析，此次演習的目標，已不再僅是傳統上針對北韓的飛彈威脅，更明確地將「反制中國在第一島鏈的海上影響力」納入作戰想定，象徵三國軍事合作的戰略升級。

報導引述華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的分析指出，自2023年大衛營峰會後，美日韓的三邊防務合作框架便持續擴大。今年的「自由刀鋒2025」，已將作戰範圍從朝鮮半島，延伸至連結日本、台灣及菲律賓的「第一島鏈」（First Island Chain），其明確目標在於反制中華人民共和國的海上影響力。此一轉變，標誌著三國同盟正從過去聚焦半島的嚇阻，演變為承擔更廣泛的印太安全責任。

儘管戰略目標擴大，嚇阻北韓仍是演習的核心任務之一。根據美國印太司令部與南韓國防部的說法，此次演習整合了先進的彈道飛彈防禦、空中防禦、海上作戰與網路戰等多領域場景，旨在強化應對北韓領導人金正恩持續擴張的核武與飛彈威脅。

分析指出，此次演習向區域傳達了雙重信號。對平壤而言，這再次強調了任何核武威脅，都將面臨三個區域軍事強權的整合嚇阻。對北京而言，這則展示了美日韓已將「第一島鏈」的概念，從防禦性圍堵，實際操作化為一個具備攻防潛力的海上戰略前沿。在北韓與中俄關係日益密切的背景下，此次演習無疑是對印太地區權力平衡轉變的強勢回應。

