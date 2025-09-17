中科院「強弓」飛彈系統特點看這裡 可達極音速、配備AESA射控雷達

中科院在今年度國防展之中展示「強弓飛彈」，這飛彈發射車採四聯裝，且不同於其他「天弓」系列飛彈，其彈箱中段為圓筒型。（記者陳治程攝）〔記者陳治程／台北報導〕「2025台北國際航太暨國防工業展」明（18）日登場，國防部今日召開展前記者會宣布亮點，其中，由中科院研發的天弓四型「強弓飛彈」受到各界矚目。中科院敘述，強弓反彈道飛彈藉由主動相位陣列（AESA）雷達追蹤目標，採雙節固態火箭推進機，結合高爆破片彈頭，發射途中以慣性、雷達導引；終端階段則改採主動尋標導引，並宣稱最大速度可達5馬赫以上的「極音速」水準。

中科院表示，「強弓飛彈」為國造新一代的防空飛彈系統，主要擔負我國中、高空層戰術彈道飛彈攔截能力，其防禦守備範圍較低層飛彈防禦系統來得更廣，可搭配現役的「天弓三型」、美製「愛國者三型」飛彈，建構協同作戰、重層防禦的防空火網，有效摧毀敵來襲目標，保護我方重要資產。

中科院在今年度國防展之中，展示「強弓飛彈」，這型新飛彈的飛行時速可達極音速，引發各界高度關注。（記者陳治程攝）「強弓飛彈」可達極音速

，且配備AESA射控雷達，引發各界高度關注。（記者陳治程攝）根據中科院現場展示資訊，天弓四型「強弓」反彈道飛彈系統，主要由強弓飛彈本體、發射車和車載射控雷達組成，一輛發射車可裝填4枚飛彈，並以「垂直發射」方式進行接戰。在飛彈部分，「強弓」反彈道飛彈採雙節固態火箭推進機，結合高爆破片彈頭，發射途中以慣性、雷達導引；終端階段則改採主動尋標導引，更宣稱最大速度可達5馬赫以上的「極音速」水準。

值得一提的是，「強弓」防空飛彈系統搭配的車載射控雷達，採用的是「主動相位陣列」（AESA）雷達，具備搜尋、追蹤、分類及辨別來襲目標能力，藉由機動部署，有效偵測、鎖定來襲的戰術彈道飛彈目標，並上下鏈引導「強弓」飛彈進行接戰。





請繼續往下閱讀...

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法