台船「魔鬼魚」無人艇酬載多元 還預留供「玉山軍艦」運載彈性

台船今年3月發表自主研發的「奮進魔鬼魚」無人艇，台船今日邀請媒體茶敘時，更展示由玉山軍艦運送這型無人艇的能力。（資料照，記者洪臣宏攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕台船除致力於「潛艦國造」、擇優爭取海軍與海巡署水面艦訂單外，亦致力於三胴體「奮進魔鬼魚」無人艇的研發工作，現場也播放動畫影片，展示這型無人艇可供海軍排水量超過一萬噸的玉山軍艦運載。台船董事長陳政宏今日表示，經模擬，玉山軍艦的泛水塢艙可停放21艘「奮進魔鬼魚」無人艇，若有需要可藉由玉山艦運送。

根據台船資訊，「奮進魔鬼魚」船長8.6公尺、船寬3.7公尺，最高航速35節，採「三胴體」船型設計，提高無人船的耐海性及適應性。台船規劃，這型無人艇可搭載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，具備「群控模式、自主航行避撞、AI目標辨識、反劫持」等功能。

排水量超過1萬噸的玉山軍艦，是海軍重要的兩棲作戰艦艇。（資料照，記者游太郎攝）9月5日上任的陳政宏今日邀請媒體茶敘，由於台船在今日茶敘之中，曾播放「奮進魔鬼魚」從玉山軍艦進出的動畫示意影片，引發在場媒體好奇。陳政宏表示，經台船模擬，玉山軍艦的泛水塢艙可停放21艘「奮進魔鬼魚」無人艇，且這還不包括後甲板停機坪的空間。可見若遭遇真正需要時，「奮進魔鬼魚」無人艇可從碼頭、沙灘投放外，也可藉由玉山軍艦運送。

台船先前曾展示「奮進魔鬼魚」無人艇，具備搭載2枚輕型魚雷的能力，台船總經理蔡坤宗表示，台船完全有這個技術與能力，但確切使用的魚雷種類，涉及與業主之間的軍事機密。他強調，「奮進魔鬼魚」無人艇無論是搭載魚雷或爆炸物，台船都有設計能力。台船董事長陳政宏。（記者涂鉅旻攝）

