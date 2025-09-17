迎接海軍、海巡越來越多的訂單潮 台船將「擇優承攬」

台船新任董事長陳政宏（中）、總經理蔡坤宗（左）、副總經理周志明（右）。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動「國艦國造」政策讓國內廠商雨露均霑，對於未來業務走向，台船總經理蔡坤宗今天表示，海軍陸續釋出潛艦救難艦、無人偵獵雷艦，以及兩棲船塢運輸艦、油彈補給艦、救難艦後續艦等需求，海巡署也有籌獲2000噸級巡防艦的規劃，台船將爭取「擇優承攬」。

台船董事長陳政宏今日上午與媒體茶敘，和一同與會的蔡坤宗說明未來發展規劃。台船除了持續測試「海鯤號」潛艦、計畫籌建7艘後續艦之外，也將持續爭取水面艦訂單。



蔡坤宗表示，台船未來將持續承攬海巡署、海軍的造艦標案，以海巡署為例，就有釋出2000噸巡防艦、100噸巡防艇的需求。

磐石艦為重要的油彈補給艦，海軍將籌獲後續艦。（資料照，記者劉宇捷攝）

海軍部分，蔡坤宗說，海軍有釋出潛艦救難艦、規劃獲得無人偵獵雷艦、6000噸級巡防艦的需求，並計畫籌獲潛艦救難艦、玉山級兩棲船塢運輸艦、磐石級油彈補給艦、大武級救難艦後續艦等，還有1380艘無人艇等，這些業務，都是台船要爭取的目標，但會「擇優承攬」。

