【影】火光四射！ 「強弓」飛彈系統實彈射擊畫面曝光

〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」明天正式登場，其中，射高比「天弓三型」、「愛國者三型」飛彈更高的國造「強弓」飛彈，嶄新的彈體在展場內引發關注。中科院今日也發布「強弓」飛彈實彈射擊的影片，只見碩大的彈體在噴濺的火光中衝出彈箱，直接朝高空飛去，畫面相當震撼。

中科院今日公布「強弓」飛彈發射情景，可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）根據中科院今日在展覽之中的描述，「強弓」反彈道飛彈藉由主動相位陣列（AESA）雷達追蹤目標，採雙節固態火箭推進機，結合高爆破片彈頭，發射途中以慣性、雷達導引；終端階段則改採主動尋標導引，並宣稱最大速度可達5馬赫以上的「極音速」水準。

中科院也同步釋出官方影片，可見採用兩節式火箭推進器的「強弓」飛彈，體積明顯比現役「天弓三型」飛彈大得多，也因此具備更遠的射程、更高的射高。這部影片不僅展示飛彈垂直發射時，火光沖天的壯觀情境，更顯示其可在太空攔截敵方飛彈，可覆蓋射程遠高於弓三飛彈，構築更完整的重層攔截火網。根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

