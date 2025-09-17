自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】火光四射！ 「強弓」飛彈系統實彈射擊畫面曝光

2025/09/17 16:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」明天正式登場，其中，射高比「天弓三型」、「愛國者三型」飛彈更高的國造「強弓」飛彈，嶄新的彈體在展場內引發關注。中科院今日也發布「強弓」飛彈實彈射擊的影片，只見碩大的彈體在噴濺的火光中衝出彈箱，直接朝高空飛去，畫面相當震撼。

中科院今日公布「強弓」飛彈發射情景，可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）中科院今日公布「強弓」飛彈發射情景，可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）根據中科院今日在展覽之中的描述，「強弓」反彈道飛彈藉由主動相位陣列（AESA）雷達追蹤目標，採雙節固態火箭推進機，結合高爆破片彈頭，發射途中以慣性、雷達導引；終端階段則改採主動尋標導引，並宣稱最大速度可達5馬赫以上的「極音速」水準。

中科院也同步釋出官方影片，可見採用兩節式火箭推進器的「強弓」飛彈，體積明顯比現役「天弓三型」飛彈大得多，也因此具備更遠的射程、更高的射高。這部影片不僅展示飛彈垂直發射時，火光沖天的壯觀情境，更顯示其可在太空攔截敵方飛彈，可覆蓋射程遠高於弓三飛彈，構築更完整的重層攔截火網。根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中