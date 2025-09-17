自由電子報
軍情動態 > 國際軍情

【影】直搗俄軍火庫！烏無人機長征1600公里 轟爛炸藥原料廠

2025/09/17 16:04

圖為烏克蘭無人機於9月13日發動攻擊後，俄羅斯彼爾姆邊疆區的「Metafrax化學品公司」冒出濃煙的畫面。（翻攝自影片）圖為烏克蘭無人機於9月13日發動攻擊後，俄羅斯彼爾姆邊疆區的「Metafrax化學品公司」冒出濃煙的畫面。（翻攝自影片）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭再次展現其日益精進的長程打擊能力，將戰火直接燒向俄羅斯的軍工產業心臟。根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》引述國防部情報總局（GUR）的消息報導，烏克蘭的攻擊無人機於9月13日，成功對俄羅斯腹地一座至關重要的軍用化工廠發動了攻擊。

這座遇襲的「Metafrax化學品公司」（JSC Metafrax Chemicals）位於俄國彼爾姆邊疆區（Perm Krai），距離烏克蘭邊境長達1600公里，是俄羅斯規模第二大的有機合成化學品生產商。烏克蘭國防情報總局的消息來源明確指出，該工廠對俄國國防工業具有高度重要性，因為「該公司的產品是製造炸藥的主要成分：包括六胺、甲醇、季戊四醇梯炸藥（PETN）與尿素」。

此次精準的長程奔襲，是由烏克蘭的無人機系統部隊與國防部情報總局旗下的積極行動部共同策劃執行。根據初步回報的情資顯示，此次攻擊成功損壞了該工廠用以生產尿素的相關設備，直接打擊了俄軍爆裂物的上游供應鏈。

這次深入俄國腹地1600公里的攻擊行動，再次凸顯了烏克蘭不對稱作戰的戰略走向，即透過無人機等低成本武器，系統性地削弱俄羅斯本土的戰爭潛力。在此之前，烏克蘭國家安全局（SSU）的無人機，也曾成功襲擊俄羅斯最大的普里莫爾斯克（Primorsk）石油轉運站，顯示打擊俄國縱深的高價值目標，已成為烏軍的常規戰術。

