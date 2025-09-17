「強弓」近距亮相航太國防展！孫立方：非與中國軍備競賽

「2025台北國際航太暨國防工業展」明（18）日起至20日在台北南港展覽館登場，中科院研發的「強弓飛彈」倍受矚目。（記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕「2025台北國際航太暨國防工業展」明（18）日起至20日在台北南港展覽館登場，中科院研發的「強弓飛彈」倍受矚目。至於是否能夠防範中國飛彈威脅，中科院長李世強在展前記者會說，整體防空及反飛彈體系並非只靠單一飛彈，強弓設定為高空攔截，其餘各層也會有其他包含低成本的彈藥進行攔；國防部發言人孫立方則強調，國軍料敵從寬掌握中國各級武器裝備效能，我國並非要與中國「軍備競賽」，國防部不認為閱兵展現對週邊區域威脅，是好的建立形象方式。

中科院研製的天弓四型「強弓飛彈」將在展覽「國防館」亮相，藉由主動相位陣列（AESA）雷達追蹤目標，採雙節固態火箭推進機，結合高爆破片彈頭，發射途中以慣性、雷達導引；終端階段則改採主動尋標導引，並宣稱最大速度可達5馬赫以上的「極音速」水準。

強弓飛彈是否能夠防範中國飛彈威脅，中科院長李世強在展前記者會說，整體防空及反飛彈體系並非只靠單一飛彈，強弓設定為高空攔截，其餘各層也會有其他包含低成本的彈藥進行攔截。（記者廖振輝攝）

媒體詢問中國九三閱兵展出各式飛彈，強弓是否為因應此威脅，可否有效抵禦中國飛彈威脅？李世強今天說，我國整體防空跟反飛彈，不會只靠單一飛彈，強弓設定在70公里高度進行攔截，在其他高度會有其他彈藥武器，包含低成本的武器進行攔截，不是只靠一種飛彈。

孫立方說，中國九三閱兵裡面呈現的武器裝備，國防部皆有注意，其中有部份已經量產，依料敵從寬原則，國防部對其供性能及對我威脅皆有深入研究分析。但他強調，國防部設置展覽並不是要跟中國做所謂「軍備競賽」。

孫立方指出，雖然料敵從寬，但中國所展出的武器從研發、佈置到實戰，是不同階段，展示與實戰當中有何效果也是兩回事，這是基本認知。當然國防不也不認為大規模透過裝備或閱兵的方式展現對週邊的威脅，是良好的建立形象方式。

國防部發言人孫立方則強調，國軍料敵從寬掌握中國各級武器裝備效能，我國並非要與中國「軍備競賽」，國防部不認為閱兵展現對週邊區域威脅，是好的建立形象方式。（記者廖振輝攝）

