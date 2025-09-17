戰爭淬鍊烏克蘭無人機作戰能力 成歐洲防堵俄羅斯潛在威脅指引

烏克蘭機動部隊是防範俄羅斯無人機攻擊的重要戰力。（法新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕《金融時報》17日報導，俄羅斯與白俄羅斯「西部2025」（Zapad-2025）聯合演習期間，俄無人機侵入波蘭領空，觸發歐盟防空網，啟動包括戰鬥機和愛國者防空飛彈系統等尖端武器，由荷蘭派出的F-35將19架無人機擊落。然而，以尖端武器打擊廉價無人機，凸顯歐洲仰賴昂貴軍事科技問題，可能成為俄羅斯未來得以利用的弱點。為彌補此一缺陷，歐盟鼓勵成員國以共同資金，共同採購已在烏克蘭戰場上證明能夠發揮作用的武器系統。

烏克蘭在逾3年戰爭期間，雖要仰賴美國和歐洲盟友大型武器支援，但在面對以無人機為核心的現代戰爭中，自身也發展出因應策略。為解決標準雷達無法探測到小型、低空飛行的「見證者」攻擊無人機的問題，烏克蘭的科技公司研發出一套全國性的聲音感測器系統，辨識無人機聲符後，將所得的資訊向配有防空武器和重型機槍的機動部隊發送，比起飛彈攔截更經濟實惠。

烏克蘭總統澤倫斯基已向波蘭提供對抗俄羅斯無人機的訓練方法。立陶宛國防部次長阿列克薩向《金融時報》說，立陶宛正在仿效烏克蘭利用機動部隊擊落無人機的實務操作，「使用戰鬥機和飛彈等昂貴武器所費不貲，這就是我們為何推動更實惠且聰明的解決方案」。

