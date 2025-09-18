自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】「快奇」攻擊無人艇可群攻敵艦 中科院聯手龍德造船快速量產

2025/09/18 08:41

中科院在台北航太國防展中，展示快奇攻擊型無人艇的作戰實力，這款通過作戰測評的無人艇，是由中科院與龍德造船合作研製，具備快速量產丶降低成本的能力。（記者廖振輝攝）中科院在台北航太國防展中，展示快奇攻擊型無人艇的作戰實力，這款通過作戰測評的無人艇，是由中科院與龍德造船合作研製，具備快速量產丶降低成本的能力。（記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼今年8月通過精準彈藥射擊的實戰測試後，中科院本週在2025台北航太及國防展中，正式向國人展示快奇攻擊型無人艇的作戰實力，這款由中科院與龍德造船合作的無人艇，搭載多枚勁蜂攻擊無人機，進行機艇聯合式的群攻戰法，可有效突破敵方艦隊火力丶重創大型船艦。

政府資深官員今天指出，快奇攻擊型無人艇已通過實戰測評，也具備快速量產丶降低成本的特性，而且還可以有更多的衍生型船型運用及發展空間，預料將會納入兆元軍購特別預算項目之內，未來還可應用在海域偵巡丶環境保護等領域。

中科院在展示快奇攻擊型無人艇作戰實力的影片中，模擬中國艦艇假藉演習名蘭越界進犯，更有兩棲登陸艦滿載氣墊攻擊艇，以龐大的艦隊直衝我方警戒底線，我方作戰中心偵獲跡後，即刻派遣無人機進行偵察，在無人偵察機傳回影像後，作戰中心即依AI指管決策選項下達命令，聯合反艦飛彈丶雷霆二千多管火箭及遠程火砲，先行防禦攻擊。

「快奇」攻擊型無人艇可搭載多枚勁蜂攻擊無人機，進行機艇聯合式的群攻戰法，可有效突破敵方艦隊火力丶重創大型船艦。（圖：取自中科院影片）「快奇」攻擊型無人艇可搭載多枚勁蜂攻擊無人機，進行機艇聯合式的群攻戰法，可有效突破敵方艦隊火力丶重創大型船艦。（圖：取自中科院影片）

接著作戰中心下達無人載具出擊的命令，快奇攻擊型無人艇隨即多艇出動，同發發射艦載的勁蜂攻擊無人機（飛彈）與FPV無人機。快奇攻擊型無人艇具備自主導航丶避障及通信抗干擾能力，還可避開我方佈雷海域。在敵方快艇持續集結進襲時，即由勁蜂飛彈先行鎖定攻擊，接著則是由具備光電追蹤丶AI辨識攻擊目標與地形地物的快奇攻擊型無人艇，採取群攻戰術模式全面出擊敵方大型船艦，重創敵艦。

中科院表示，快奇攻擊型無人艇除了可快速丶大量生產之外，還可載於貨櫃快速運送，快速吊掛下水，或由拖車運送到淺灘佈放，可駐守重要港口及重要海防據點，更可快速的酬載武器系統，配合演訓時機執行高速衝撞與組合巡弋任務訓練，是國軍發展不對稱作戰，達成濱海決戰丶灘岸殲敵任務的利器。

「快奇」攻擊型無人艇具備高速突穿能力，可自主導航丶避障及通信抗干擾能力，還可避開我方佈雷海域。（圖：中科院提供）「快奇」攻擊型無人艇具備高速突穿能力，可自主導航丶避障及通信抗干擾能力，還可避開我方佈雷海域。（圖：中科院提供）

